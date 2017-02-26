?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunHorizon: Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı

Horizon: Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı

Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Sony Computer Entertainment'ın üstlendiği aksiyon rpg türündeki oyun Horizon: Zero Dawn'ın çıkış videosu yayınlandı.

Horizon: Zero Dawn'ın hikayesini merak edenler için oyunun resmi sitesinde şu şekilde bir açıklama yazılmış: "Doğanın unutulmuş bir medeniyetin harabelerini ele geçirdiği yemyeşil bir post apokaliptik bir dünyada insanlığın direnişi ilkel avcı kabilelerinde devam etmektedir. Yeni yabani hayatta egemenlik, bilinmeyen bir kökene sahip korkusuz mekanik canavarlar olan Makineler tarafından gasp edilmiştir.

Makinelerin topraklarda gezindiği ve insanoğlunun artık egemen ırk olmadığı bir dönemde Aloy adındaki genç bir avcı, kaderini keşfetmek için bir yolculuğa çıkar."

Horizon: Zero Dawn, 28 Şubat tarihinde Kuzey Amerika, 1 Mart tarihinde ise Avrupa için çıkış yapacak. Oyunun yalnızca PlayStation 4 platformu için geliştirildiğini de belirtelim.

Ayrıca oyunun dijital fiyatı 189TL iken kutulu versiyonunun fiyatı 269TL olarak belirlenmiş. Oldukça etkileyici olarak hazırlanmış olan 3 dakikalık çıkış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.



Horizon Zero Dawn Beğenildi

Yazar: - 26.02.2017

Horizon: Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

DICE Oyun Ödülleri 2017'nin Sonuçları Açıklandı DICE Oyun Ödülleri 2017'nin Sonuçları Açıklandı Bu yıl yirmincisi düzenlenen DICE Ödülleri 2017 etkinliği Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleşti. Etkinlik sonunda ise…
Razer, Blade Stealth Dizüstü Bilgisayarı İçin Harici USB Batarya Geliştirdi Razer, Blade Stealth Dizüstü Bilgisayarı İçin Harici USB Batarya GeliştirdiRazer'ın ilk ultrabook'u olma özelliğini taşıyan 12.5 inç'lik boyutta ve 1.25kg ağırlığındaki Blade Stealth'ın piyasaya çıktığı günden… LG G6, MWC 2017'de Tanıtıldı LG G6, MWC 2017'de TanıtıldıBarselona'da düzenlenen MWC 2016 Dünya Mobil Kongresinde yaklaşık bir saat bouyunca LG G6 tanıtıldı. LG Electronics'in herkesin merakla beklediği…
Steam 10 Ülkeye Daha Vergi Uygulayacak Mass Effect: Andromeda Sistem Gereksinimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten