Horizon: Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı

Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Sony Computer Entertainment'ın üstlendiği aksiyon rpg türündeki oyun Horizon: Zero Dawn'ın çıkış videosu yayınlandı.

Horizon: Zero Dawn'ın hikayesini merak edenler için oyunun resmi sitesinde şu şekilde bir açıklama yazılmış: "Doğanın unutulmuş bir medeniyetin harabelerini ele geçirdiği yemyeşil bir post apokaliptik bir dünyada insanlığın direnişi ilkel avcı kabilelerinde devam etmektedir. Yeni yabani hayatta egemenlik, bilinmeyen bir kökene sahip korkusuz mekanik canavarlar olan Makineler tarafından gasp edilmiştir.

Makinelerin topraklarda gezindiği ve insanoğlunun artık egemen ırk olmadığı bir dönemde Aloy adındaki genç bir avcı, kaderini keşfetmek için bir yolculuğa çıkar."

Horizon: Zero Dawn, 28 Şubat tarihinde Kuzey Amerika, 1 Mart tarihinde ise Avrupa için çıkış yapacak. Oyunun yalnızca PlayStation 4 platformu için geliştirildiğini de belirtelim.

Ayrıca oyunun dijital fiyatı 189TL iken kutulu versiyonunun fiyatı 269TL olarak belirlenmiş. Oldukça etkileyici olarak hazırlanmış olan 3 dakikalık çıkış videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.





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