Zlatan Ibrahimovic Kariyerine e-Sporda Devam Edebilir

Boşnak asıllı İsveçli futbol oyuncusu Zlatan İbrahimovic, oyun dünyasına yatırım yapmaya devam ediyor. Ünlü forvet oyuncusu Challangermode isimli e-Spor sitesine yatırım yaparak, bu alana göz kırptı.

Kuzey ülkelerinde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz günlerde Nordik Üniversiteler Arası Şampiyonası ile dikkatleri çeken Challangermode isimli platform, 1.3 milyon dolarlık yatırım almıştı. Sonrasında çıkan haberlerde, platforma yatırım yapanlar arasında Zlatan Ibrahimovic olduğu da ortaya çıktı.

Oyuncuları, oyun yapımcılarını ve turnuva organizatörlerini tek bir platformda birleştirmeyi amaçlayan Challangermode, kurulduğu 2013 yılından bu yana sürekli bir yükseliş göstermiş ve düzenlediği organizasyonlar ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bugüne kadar Twitch, HP, Nordea gibi büyük organizasyonlarla iş yaptıklarının altını çizen Challangermode CEO'su Robel Efrem, e-Sporun gelişmekte olan bir dal olduğunu ve şu an için ana akım spor dallarından bir tanesi olmaya aday olduğunu da söyledi.

Zlatan Ibrahimovic'in de aralarında olduğu bir grup yatırımcıdan 1.3 milyon dolarlık yatırım aldıktan sonra sistemlerini daha da geliştireceklerini söyleyen CEO, ünlü futbolcunun e-Spora ayrı bir ilgisinin olduğunu bildiğini de dile getirdi. Robel Efrem, "profesyonellik, ciddilik ve topluluk" gibi üç ana temele dayanan e-Sporun Zlatan'a çok uygun olduğunun da altını çizdi.

Ünlü futbolcu 2016 yılında bir arkadaşı aracılığıyla İsveçli oyun geliştirme stüdyosu Isbit Game'in hisselerini satın almış ve oyun sektörüne adım atmıştı. Halihazırda Manchester United'da top koşturan Zlatan'ın gelecekte e-Spor ile daha çok haşır neşir olacağı da konuşuluoyr.

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