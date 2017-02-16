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Injustice 2, Android ve iOS Platformlarına da Gelecek

Injustice 2 Android ve iOS

Injustice: Gods Among Us, mobil platformlarda oyunseverlerin beğenisine sunulduğunda pek çok insanın hoşuna gitmişti. Yakında çıkacak olan Injustice 2'nin de mobil platformlara gelip gelmeyeceği büyük merak konusuydu. Xbox One ve PS4 için çıkış yapılacağı duyurulan oyunNetherRealm Studios'dan Ed Boon'un açıklamasına göre Android ve iOS platformlarına da gelecek.

Ed Boon yaptığı açıklamada, "Evet, Injustice 2 akıllı telefonlara da geliyor! Tonlarca yeni özellik, mod ve yeni dövüş sistemi ile karşılaşacaksınız. Daha fazla bilgi yakında!" ifadeleri kullanıldı. Şuanda oyunun mobil versiyonunun ayrıntıları hakkında pek bilgi olmamasına rağmen, oyuncular artık Injustice 2'nin telefonlarına geleceğini biliyor. Diğer yandan, oyunun ne zaman yayınlanacağı da belirtilmedi. 


Bu arada oyunun konsol sürümü 16 Mayıs 2017'de PS4 ve Xbox One için yayınlanacak. PC sürümü ne zaman çıkacak bilmiyoruz, fakat ilk oyunun bilgisayarlara çıktığı düşünüldüğünde gelebileceğini söyleyebiliriz. 

Oyunun mobil versiyonunun ilk bakış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:


Injustice 2 çıkana kadar Injustice: Gods Among Us'ı da aşağıdaki bağlantılardan indirerek oynayabilirsiniz:

İndir
Injustice: Gods Among Us Android
Injustice: Gods Among Us Android Android için Resmi Injustice: Gods Among Us Oyunu

İndir555 MB
Injustice: Gods Among Us iOS
Injustice: Gods Among Us iOS iPhone ve iPad için Dövüş Oyunu

İndir805 MB
Injustice 2 iOS
Injustice 2 iOS iPhone ve iPad için Injustice 2 Oyunu

Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın!

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Yazar: - 16.02.2017

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