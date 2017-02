Injustice 2, Android ve iOS Platformlarına da Gelecek

Injustice: Gods Among Us, mobil platformlarda oyunseverlerin beğenisine sunulduğunda pek çok insanın hoşuna gitmişti. Yakında çıkacak olan Injustice 2'nin de mobil platformlara gelip gelmeyeceği büyük merak konusuydu. Xbox One ve PS4 için çıkış yapılacağı duyurulan oyun, NetherRealm Studios'dan Ed Boon'un açıklamasına göre Android ve iOS platformlarına da gelecek.

Ed Boon yaptığı açıklamada, "Evet, Injustice 2 akıllı telefonlara da geliyor! Tonlarca yeni özellik, mod ve yeni dövüş sistemi ile karşılaşacaksınız. Daha fazla bilgi yakında!" ifadeleri kullanıldı. Şuanda oyunun mobil versiyonunun ayrıntıları hakkında pek bilgi olmamasına rağmen, oyuncular artık Injustice 2'nin telefonlarına geleceğini biliyor. Diğer yandan, oyunun ne zaman yayınlanacağı da belirtilmedi.

Yes #Injustice2 is coming to mobile! Brand new app with tons of new features, modes & all new combat system! More info soon! pic.twitter.com/C1GLWXhOgK