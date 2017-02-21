Instagram Fenomeni 15 Aylık Bebeğe 1 Milyon Dolarlık Reklam Teklifi Geldi

İnternette her gün ilginç bir olayla karşılaşmaya alıştık, ancak bir bebeğin milyoner olduğu duyunca eminim siz de çok şaşıracaksınız. Sosyal medyanın konuştuğu 15 aylık bebek Harlen Bodhi White, Instagram'ın yeni fenomeni haline geldi.

Sosyal medya, çoğu insan için gündemi veya çevreyi takip etmek amacıyla kullanılsa da, bazı akıllı aileler bu platformları fırsata çevirmeyi başarmış görünüyor. Harlen Bodhi White'ın annesi de onun tatlılığını fırsata çevirmiş ve milyon dolarlık tekliflerin kapısını aralamış. Şaka yapmıyoruz, 192 bini aşkın takipçisi olan bebeğe markalardan teklifler yağıyor. Harlen için bir bakıma bebek modelliği de yapıyor diyebiliriz, nitekim bu tatlı varlık şimdiden onlarca markanın ürünlerini giymiş ve reklamlarını yapmış.

Harlen Bodhi White'ın Instagram sayfasında şimdiye kadar 1076 fotoğraf paylaşılmış. Her fotoğrafında ayrı bir tatlı gözüken Harlen'in gönderileri binlerce beğeni alıyor. Dolayısıyla milyon dolarlık teklifler de peşi sıra geliyor.

Harlen Bodhi White (@harlenbodhiwhite)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 Şub 2017, 08:14 PST )

Yukarıdaki fotoğrafa tıklayarak veya @harlenbodhiwhite hesabını takip ederek minik Harlen'i takip edebilirsiniz.

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