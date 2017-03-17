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Instagram Kraliçesi Uygulamayı Telefonundan Sildi

selena gomez instagramı sildi

113 milyon takipçisiyle 2015’den beri zirvenin sahibi olan Selena Gomez, Instagram’dan hoşlanmadığını ve telefonundan uygulamayı sildiğini söyledi.

Instagram aleminde 99 milyon takipçisi olan Taylor Swift’i, en çok beğenilen fotoğrafın da sahibi 97,1 milyon takipçili Beyoncé'yi ve sosyal hayatıyla en çok konuşulan ünlülerden 95,1 milyon takipçinin sahibi Kim Kardashian’ı geride bırakarak zirveye yerleşen Gomez’in sosyal medya hesaplarına asistanı bakıyor.

Instagram'ın tüm aktif kullanıcı tabanının yüzde 20'sinden fazlasının takip ettiği Selena Gomez, Vouge Dergisi’ne verdiği röportajında "Instagram'da en çok takip edilen kişi olduğumda biraz korktum.” açıklamasında bulundu. Uyandığı andan uyuyuncaya kadar elinden düşüremediği uygulamanın bağımlısı olduğunu itiraf eden Gomez, “Instagram'a her baktığımda kendimi b.k gibi hissediyordum” dedi. Uygulamanın görmek istemediği birçok şeyi gözüne soktuğunu ve bu durumun psikolojisini ciddi anlamda bozduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, Ağustos ayında tüm sosyal medya hesaplarına ara vereceğini açıklamıştı. Kasım ayında 2016’nın geçirdiği en zor ama en ödüllendirici yıl olduğunu ve ‘yeterli olmama’ savaşıyla mücadele ettiğini yazarak, sevenleriyle aynı karede olduğu bir fotoğrafıyla Instagram’a geri dönen Gomez, Aynı hafta Amerikan Müzik Ödülleri'nde “Ben dondüm.Vücudunuzu Instagram'da görmek istemiyorum. Burada [kalbine işaret ederek] neyin olduğunu görmek istiyorum.” şeklinde konuşmuştu.

selena gomez paylaşımı

İster 113 ister 113 milyon takipçiniz olsun, Instagram denilen illete kendimizi çok kaptırmamak gerekiyor. Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileriyle ilgili benzer birçok yazıyı aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

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Hepimiz Sosyal Medyanın Asla Özgür Kalamayacak Köleleriyiz

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İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Yazar: - 17.03.2017

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