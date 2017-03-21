Instagram'a Canlı Yayın Kayıt Özelliği Geldi

Instagram geçen yıl video canlı yayın özelliğini açıkladığında ufak bir detayı atlamıştı. Canlı yayınlar tamamlandıkları zaman kayıt edilemiyorlardı, ancak artık edilebiliyorlar. Instagram böylelikle "zararın nersinden dönsek kardır" diye düşünmüş olabilir.

Instagram'da yayınlanan canlı yayınları sonradan izleyebilmek yeni güncellemeyle mümkün oluyor. Böylece Instagram'da canlı yayınları hem izleyebileceği hem de kayıt edebileceğiz. Bu güncellemeyle Instagram video yayınlama özelliğinin en büyük eksiğini gidermiş oldu.

Gelen güncellemeyle Instagram artık canlı yayın bitiminde, yayını video olarak kaydedilebilecek. Bu özellik canlı yayın bittiğinde ekranın sağ üst köşesinde ortaya çıkan kaydet ikonuna dokunularak kullanılacak. Güncelleme Instagram'ın Android ve iOS sürümlerinde 10.12 numaralı sürümle servis ediliyor.

Ancak küçük bir detay eklemekte fayda var, canlı yayın kayıt özelliği sadece sizin yaptığınız canlı yayınlar için geçerli. Başkalarının canlı yayınlarını hayıt edemiyorsunuz, ayrıca Instagram yayınlarınızı sadece video olarak kaydedebiliyorsunuz yorumlar, beğeniler, canlı etkileşimler ya da izleyici sayısı bu kayda dahil olmuyor.

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