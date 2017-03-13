Intel'den Sürücüsüz Araba Teknoloji İçin 15 Milyar Dolarlık Yatırım

Intel'in sürücüsüz arabalar için izleme ve görüntü işleme yongaları üreten Mobileye isimli şirketi satın aldığı iddia edildi. Farklı mecralardan gelen iddialara göre Intel bu satın alma için 15 milyar dolarlık bütçeyi gözden çıkardı.

Bugün ya da yarın resmi olarak açıklanması beklenen satın almanın 15 milyar dolar seviyesinde olacağına kesin gözüyle bakılırken, bir yonga üreticisi için böylesine bir miktarı gözden çıkarmanın çok riskli olduğunun da altı çizildi. Bütün bu yorumlarla birlikte Intel, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama 2017 yılında sürücüsüz araba yatırımları için yalnızca 250 milyon dolar harcayağını açıklamıştı. Tüm bu açıklamaların ardından 15 milyar dolarlık bir satın alma herkesi şaşırttı.

1999 yılında İsrail'de kurulan Mobileye, sürücüsüz arabaların çevrelerini izlemeleri ve kendi kendilerine yolu bulmaları için sistemler üretiyor. Tesla'nın da önceleri arabalarında kullandığı bu sistemin yanal geçişli kamyonlar ile gökyüzünü ayırt edememesi sebebiyle bazı kazalara sebep olmasının ardından, iki şirket arasında ayrılık yaşanmıştı. Intel'in bu satın almayı NVIDIA ve Qualcomm gibi rakiplerine karşı da gerçekleştirdiği söyleniyor. Böylece sürücüsüz arabalar için yonga üreten iki rakibine karşı kendi elini güçlendirmiş de oluyor.

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