IObit Malware Fighter Free5.0.2.3752
Bilgisayarınızdaki Malware Yazılımlara Karşı Etkili Bir Güvenlik Programı
IObit Malware Fighter Free programı, bilgisayarını malware tehditlerden korumak isteyen kullanıcıların sahip olmak isteyebilecekleri ücretsiz seçenekler arasında yer alıyor ve işini en iyi yapan uygulamalardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarımıza kurduğumuz programların zaman zaman beraberlerinde malware uygulamalarla birlikte kurulmalarına karşı bir çözüm olarak üretilmiş olan program, kişisel veri hırsızlıklarının önlenmesi konusunda da oldukça yetkin.
Sadece kurulumlar esnasında değil, programların çalışması esnasındaki davranışları da anlık olarak gözlemleyebilen IObit Malware Fighter Free, bir anti-malware çözümü olarak malware davranışlar içerisine giren uygulamaların bu davranışlarını anında göz altına alıyor ve gerekli hallerde kullanıcıyı uyararak programa engel oluyor.
Malware programlarının sistem üzerinde değişikliklere kalkışma, kullanıcı bilgilerini çalma, reklam gösterme gibi pek çok zararlı davranışı bulunduğu için, malwareları kaldırmak ve bilgisayardan tüm malwareları temizlemek oldukça önemli bir hale geliyor.
Programın trojan, keylogger, spyware, adware gibi pek çok tehlikeli malware türevine karşı koruma olanağı sağlaması ile bilgisayarınızın güvenliğinden daima emin olabiliyorsunuz. Bilgisayarda bulunan diğer antivirüs programlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi sayesinde gereksiz uyarı ve takılmalarla karşılaşmak da mümkün değil.
PC'nizin güvenliğinden emin olmak ve tüm zararlı uygulamalardan uzak durmak istiyorsanız IObit Malware Fighter Free'ye göz atmadan geçmemenizi öneriyorum.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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IObit Malware Fighter Free 4.4.0.3072 için Metin ErAd Soyad dedi ki;
iobit malwere figther pro 4.5 sürümü bit defender antivirüs motoru ile beraber gelmiş yanında başka bir antivirüs koruma gerekirmi tereddütte kaldım.
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4- IObit Malware Fighter Free 3.3.0.8 için Onurhan Çolak dedi ki;
Program güzel ama bazı virüsleri tespit edemiyorArtı Yönleri: Hızlı + Kolay ve Sade Eksi Yönleri: Bazı virüsleri tespit edemiyor
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5- IObit Malware Fighter Free 2.3.0.13 için Yaşar dedi ki;
Şu ana kadar ki en iyi virüs temizleme proğramı.Artı Yönleri: Güvenli, içinizi rahatlatıyor. Hızlı. Eksi Yönleri: Daha tesbit edemedim.
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2- IObit Malware Fighter Free 2.2.1.4 için mahmut dedi ki;
chrome kötü amaçlı diyor .
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Cevap yazan: Harun prochromeye kötü demesinin sebebi trojen bulaşmış olabilir chrome ma çünkü bendede olmuştu chromu silersen geri gelir silinmez bu programla trojeni sil sonra chromu sil tekrar yükle17 Mart 2015 Salı - 21:17:41 - Şikayet Et
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5- IObit Malware Fighter Free 2.2.1.4 için Penetrator dedi ki;
Tamindir ve bu program harika.Artı Yönleri: İşini iyi iapıyor
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Arapça Almanca Fransızca Türkçe ispanyolca İngilizce Portekizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 78 / 66,252
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- IObit
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