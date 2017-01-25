İşte Apple ve Samsung'a Kafa Tutan 4 Çinli Akıllı Telefon Üreticisi

Apple ve Samsung, akıllı telefon pazarında en çok konuşulan iki isim. Dünya genelinde satış rakamlarına baktığımızda bu iki teknoloji devi öne çıksa da bütçe dostu kaliteli akıllı telefonlar çıkartan Çinli üreticiler günden güne büyüyor İşte globalde de pazar paylarını artıran o 4 Çinli şirket.

Gerek Türkiye’de gerekse de dünya genelinde en çok satılan akıllı telefonlara baktığımızda karşımıza Samsung ve Apple çıkıyor. Son medyada, forumlarda en çok konuştuğumuz iki şirket. Satış grafiklerini incelediğimiz vakit küresel olarak da inanılmaz başarılar elde eden bu iki markaya ilham kaynağı olan Çinli üreticiler, geri planda kalsalar da onları da konuşmak gerek; zira 2016’nın üçüncü çeyreği için akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmiş durumdalar. Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo, anavatanlarında zaten lider konumdalar ancak küresel tabloda da hiç te küçümsenmeyecek bir başarı yakalamışlar. Aşağıda paylaştığımız tablodan da açıkça görebiliyorsunuz son durumu. Ülkemizde de dolar kurunun artmasıyla Xiaomi ve Huawei en çok tercih edilen iki isim.

Peki sözünü ettiğimiz 4 Çinli üretici Xiaomi, Huawei, Vivo ve Oppo son kullanıcı olarak bizlerin ilgisini çekmeyi nasıl başarıyor? Milyarder Duan Yong Ping’in sahip olduğu Oppo, Apple iPhone 7 modeline oldukça benzer tasarımda hatta kopyası diyebileceğimiz R9S akıllı telefonuyla dikkat çekmişti. Yine Duan’ın sahip olduğu Vivo, akıllı telefonların kamerasına odaklanan bir firma. Günümüzde selfie çekmeyi seven neslin dikkatini çekmeyi başaran şirketten sonra gelen isim Huawei. 2016’da 140 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirketin cihazlarına baktığımızda Samsung’un cihazları kadar kaliteli olduklarını görüyoruz. Son zamanlarda adı çokça geçen, “Türkiye’de de ofis açmalılar” dediğimiz, daha çok aksesuarlardan para kazanan Xiaomi de dar bütçeli veya bir telefona fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcıların gönlünü fetheden 4 büyükten biri.

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