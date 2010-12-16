Tüm dijital müzik ve videolarınızı oynatıp yönetebileceğiniz, Mac ve PC için Apple tarafından geliştirilen ücretsiz medya oynatıcısı ve yöneticisi iTunes, Apple'ın en son teknolojiye sahip, yeni taşınabilir müzik aygıtları olan iPod ve iPod touch modelleri, günümüzün en popüler telefonu olan iPhone ve Apple TV gibi ürünleriyle birlikte gelişimine son hızla devam ediyor. Müzik arşivi yönetimi konusunda basitliği ve sade arayüzü ile en çok kullanılan programlardan birisi olan iTunessahip olduğu geniş seçenekler ve gelişmiş özellikleri ile kullanıcılara birçok hizmet sunuyor.

iTunes müzik dükkanı üzerinden hem Mac hem Windows kullanıcılarına online müzik alışverişi imkanı sağlayan yazılım en ünlü müzik şirketleri ve bağımsız plak şirketleriyle anlaşmalı olarak şarkıları kullanıcılarının beğenisine en uygun fiyat ile sunuyor.

En popüler medya dosya formatlarının tamamına desteği bulunan iTunes AAC teknolojisi ile CD kalitesine daha yakın bir sesi daha küçük dosya boyutlarında sunabiliyor. Kaynak konusunda gelişmiş kütüphane (libary), akıllı oynatım listeleri (playlist) ve 250'den fazla internet radyosu gibi bölümlere sahip olan yazılım, içerisindeki entegre CD/DVD yazma aracı ile listeleriniz ve MP3'lerinizi kullanarak kendi MP3 CD'lerinizi ve içerik DVD'lerinizi oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Gelişmiş arayüzü ve özelliklerinin birleşmesiyle sizlere mükemmel bir medya keyfi yaşatmayı amaçlayan iTunes görsel gezinti (visual browsing) ve albüm kapağı gösterimi (cover flow) seçenekleri ile müzik dinlerken size görsellikte sunuyor. Aynı zamanda yine Apple tarafından üretilen taşınabilir müzik aygıtlarına (iPod) tam destek sağlayan iTunes iPod Touch ve iPhone işletim sistemlerinin gelişimi ile birlikte dizüstü bilgisayarınızda iPhone üzerinden internete girmek gibi ekstra yenilikler kazanmanıza yardımcı olmaya devam ediyor.

Ayrıca iPod, iPod Touch, iPhone ve iPad üzerindeki müzik, video, fotoğraf ve uygulamalarınızı da yönetebileceğiniz bu medya yöneticisi program ile yine bu aygıtlar üzerinde kullanılan işletim sistemi iOS güncelleme ve kurulum işlemlerini de kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

Sahip olduğunuz arşiv içerisinde kolay ve hızlı arama yapabildiğiniz iTunes medya bilgileri konusunda da birçok seçenek ile şarkı hakkında sahip olabileceğiniz bilgilerin birçoğuna kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağlıyor.

Eğer bir iPod veya iPhone sahibiyseniz bilgisayarınızda veya MacBook'unuzda bulunması gereken en önemli programlardan biri iTunes diyebiliriz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.