Just Dance Dünya Şampiyonu Bir Türk Oldu!

Just Dance Dünya Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Paris'de düzenlendi. Şampiyonun sonunda kupayı kaldıran isim, Ankara'dan yarışmaya katılan on altı yaşındaki Umutcan ya da oyunda kullandığı ismiyle Technoth oldu.

Just Dance, 2009 yılında Wii U için yayınlandıktan sonra çok beğenilmişti ve o günden sonra oyun için yedi farklı devam oyunu çıkarılmıştı. Ubisoft'un her sene çıkardığı oyunlar serisine giren Just Dance için 2014 yılından bu yana bir de Dünya Şampiyonası düzenlenmeye başlanmıştı. Son iki senedir şampiyonayı kazanan Diegho San'ın favori görüldüğü 2016'da ise bir sürpriz yaşandı ve Ankara'dan turnuvaya katılan Umutcan kupaya uzandı.

Daha grup aşamasında son şampiyon ile karşı karşıya gelen Umutcan, best of 3 yani üç maçın ikisini alan kazanır, mantığı ile oynanan grup maçlarının ardından topladığı puanlar ile son şampiyonu evine göndermeyi başardı. Ardından yarı finalde turnuvayı namağlup sürdüren Hian ile karşılaştı. Beyoncé'nin "Single Ladies" şarkısında enerjisi ve müthiş zamanlaması ile puanı kazanan Umutcan, ikinci şarkı olan Frankie Valli'nin "Cant Take My Eyes Off You" ile puan kaybetse de Queen'in "Don’t Stop Me Now" isimli şarkısıyla kendisini buldu ve seriyi kazanarak finale yükseldi.

Finalde bir başka Brezilyalı Pamela ile karşılaşan Umutcan, ilk iki şarkıyı da kazanarak kupayı kaldırdı. Just Dance oyunlarının koreografından da tam not almayı başaran Umutcan, böylece ülkemize haklı bir grur yaşatmayı başardı. Şampiyonanın canlı yayın kaydını da hemen aşağıdaki Twitch yayınından bulabilirsiniz:

2016'da yapılan yarışmaya katılan bazı yarışmacıların topluluk performanslarını da aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Dansçılar:

Umutcan Tütüncü

Cüneyt Akgül = Yorgun Dansçı

Doğancan Çınar = His World

Maryane Cypriano

Arthur Menegati

Rabia Kısacık

Alican Uğur = LicanDeaf

Luis Fernando Da Silva = LUISgamer18

Akram Tatari





