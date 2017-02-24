Kimlik Değişim Süreci Referandumda Sıkıntı Yaratacak Mı?

Daha önce 'Yeni Çipli Kimlik Kartları Sonrası Eski Nüfus Cüzdanlarına Ne Olacak?' haberimizde de bahsettiğimiz gibi, şu an kullandığımız çipsiz nüfus cüzdanlarımız için herhangi bir kısıtlama yok. YSK yaklaşan referandumda çipli kimlik kartı olmayanların oy kullanamayacağı söylentilerine karşı, resmi sitesi üzerinden tekrar açıklamada bulundu.

Daha önce, İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, yenisini alana kadar hali hazırda kullandığımız soğuk mühürlü nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin geçerliliğini koruyacağını açıkladı. Kaya, bu uygulamanın, Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına girecek öğrencilerin, pasaport ve vize işlemleri olan vatandaşların haklarını korumaya yönelik olduğunu belirtmişti. YSK da yaptığı açıklamayla, halk oylamasında da nüfus cüzdanı değişikliğinin bir problem yaratmayacağının garantisini vermiş oldu.



