?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiKimlik Değişim Süreci Referandumda Sıkıntı Yaratacak Mı?

Kimlik Değişim Süreci Referandumda Sıkıntı Yaratacak Mı?

referandumda çipli kimlik sorunu

Daha önce 'Yeni Çipli Kimlik Kartları Sonrası Eski Nüfus Cüzdanlarına Ne Olacak?' haberimizde de bahsettiğimiz gibi, şu an kullandığımız çipsiz nüfus cüzdanlarımız için herhangi bir kısıtlama yok. YSK yaklaşan referandumda çipli kimlik kartı olmayanların oy kullanamayacağı söylentilerine karşı, resmi sitesi üzerinden tekrar açıklamada bulundu.

ysk duyuru

Daha önce, İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, yenisini alana kadar hali hazırda kullandığımız soğuk mühürlü nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin geçerliliğini koruyacağını açıkladı. Kaya, bu uygulamanın, Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına girecek öğrencilerin, pasaport ve vize işlemleri olan vatandaşların haklarını korumaya yönelik olduğunu belirtmişti. YSK da yaptığı açıklamayla, halk oylamasında da nüfus cüzdanı değişikliğinin bir problem yaratmayacağının garantisini vermiş oldu.


Yazar: - 24.02.2017

Kimlik Değişim Süreci Referandumda Sıkıntı Yaratacak Mı? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not A Hero DLC'sinin İçeriği Belli Oldu! Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not A Hero DLC'sinin İçeriği Belli Oldu! NOT: Bu haberimizde daha önceden Resident Evil 7 oynayıp oyunu bitirmediyseniz sizin için spoiler olabilecek bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle yazımızı…
Japon Teknolojisi Sayesinde Boş Umumi Tuvalet Beklemeye Son Japon Teknolojisi Sayesinde Boş Umumi Tuvalet Beklemeye SonTam sen umumi tuvalete gittiğinde, tüm kabinler dolar da beklemek çekilmez bir çileye dönüşür ya, işte Japonlar bu problemi çözdüklerini açıkladılar.… Facebook Videoların Ortasına Reklam Alacak Facebook Videoların Ortasına Reklam AlacakSosyal medya devi Facebook, platforma video yükleyen yayıncıların gelirlerini artıracak bir plan üzerinde çalışıyor. Şirket, videoların ortasına…
Ünlü Blog Sitesi Medium Türkiye'ye Veda Ediyor Google'ın Otonom Araba Departmanı Uber'i Mahkemeye Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten