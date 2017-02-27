Lenovo Miix 320 Ayrılabilir Tablet ve Dizüstü Teknik Özellikleri ve Fiyatı

MWC 2017 Mobil Dünya Konferansında tanıtılan Lenovo Miix 320, ayrılabilir tablet ve dizüstü PC, bir kez daha portatif cihazlar taşımanın önemini kullanıcılara gösterdi.

Ekran üzerinde klavye kullanmaktan şikayet edenlerin veya bir cihazın ekranının sabit kalmasından haz duymayanların tüm şikayetlerini ortadan kaldıracak olan Lenovo Miix 320, tabletleri ve dizüstü bilgisayarlarını yeniden tanımlıyor.

Lenovo Miix 320 hedefine Chromebook'ları koyarak, en az onlar kadar kullanışlı Windows 10 tabanlı bir cihaz geliştirmiş. Üstelik sadece 199 dolar fiyatla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleri fiyatının neden bu kadar ucuz olduğunu açıklıyor.

Lenovo Miix 320 Teknik Özellikleri

Hem tablet, hemde dizüstü PC olarak kullanılabilen Lenovo Miix 320'nin teknik özellikleri MWC 2017'de şöyle sıralandı.

Intel Atom X5 işlemci

Intel HD grafik kartı

4GB RAM

128GB'a kadar genişleyebilen eMMC depolama

10.1-inç, 1,920x1,200-piksel çözünürlükte dokunmatik ekran

802.11ac Wi-Fi ve isteğe bağlı LTE

2 adet USB girişi (klavye üzerinde)

2MP ön kamera ve 5-MP arka kamera

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