Microsoft Office'in en önemli ücretsiz alternatifi OpenOffice Oracle firmasının yönetimine geçince açık kaynak kod geliştiricilerin desteğini kaybetmişti. OpenOffice'e destek veren bir grup The Document Foundation'ı kurarak ilk yazılımları LibreOffice ile yollarına devam ediyorlar. Dolayısıyla OpenOffice'i takip eden kullanıcıların bir kısmı bundan böyle yönünü LibreOffice'e doğru kaydırmış görünüyor.



LibreOffice Microsoft Office yazılımının yakından bilinen ve çok kullanılan Word, Excel, Power Point, Access gibi araçlarına ücretsiz alternatifler sunuyor. En kullanışlı olan yanı Ücretsiz LibreOffice'in Microsoft Office araçlarının formatlarını destekleyerek pek çok dokümanla kolayca çalışma olanağı sunması.

LibreOffice Araçları:

Writer: Kapsamlı metin düzenleme editörüyle her tür dokümanı profesyonel şekilde hazırlamak mümkün. Pek çok farklı kullanım için hazır temalar sunan metin editörü, kişiselleştirilmiş temalar hazırlamanıza da olanak sağlar. HTML, PDF, .docx gibi pek çok farklı türde metinler hazırlamak ve düzenlemek mümkündür.

Calc: Tablolar hazırlamak, hesaplamalar yapmak, formüller ve fonksiyonlar kullanan tüm ofis çalışanlarının önemli bir yardımcısı olan araç verileri kolayca düzenlemenizi sağlıyor. Microsoft Excel dokümanları için desteği bulunan araçla hazırlanan belgeler XLSX veya PDF formatında kaydedilebiliyor.



Impress: Kapsamlı sunumlar hazırlayabilmeniz için hazır temalar sunan araç, farklı efektlerle sunumu canlandırmanıza yardımcı olur. Animasyonlar, 2D ve 3D clip-art'lar, özel geçiş efektleri ve güçlü çizim araçlarını sunumunuza dahil ederek etkileyici sonuçlar almak mümkün. Microsoft PowerPoint desteği sunan araç ile PowerPoint belgelerini açıp düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Sunumları SWF formatında kaydetmek de mümkün.



Draw: LibreOffice'in resim editörüyle şemalar, grafikler, diagramlar hazırlamak çok kolaylaşacak. Maksimum 300 cm X 300 cm büyüklüğünü destekleyen araçla hem genel çizimler hem de teknik çizimler yapılabiliyor. Çizimleri 2 ve 3 boyutlu olarak yönlendirmek bu araçla mümkün. Grafiklerinizi ofis belgeleri için yeni uluslararası standart olarak kabul edilen XML formatında kaydederek her platformda çalışma şansına sahip olursunuz. Tüm yaygın kullanılan grafik biçimlerinden (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF, vb.) herhangi birinden grafikleri aktarabilirsiniz. Draw'un Flash SWF dosyaları üretebilmesi yeteneğini kullanabilirsiniz.



Base: Veritabanı yönetimi için kullanılan araç sayesinde tablo, form, sorgu ve raporlar oluşturup düzenleyebilirsiniz. MySQL, Adabas D, MS Access ve PostgreSQL gibi çok kullanıcılı veritabanı yazılımlar için desteği bulunan Base, sihirbazları yardımıyla esnek bir yapı sunuyor.



Math: LibreOffice'in formül editörü Math metin belgelerine, sunumlara, çizimlere sorunsuz şekilde matematik ve bilim formülleri yerleştirilebilir. Formülleriniz OpenDocument formatında (ODF), MathML formatında veya PDF formatında kaydedilebilir.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.