MediaMonkey iPod kullanıcıları ve ciddi müzik koleksiyoncuları için gelişmiş bir müzik yöneticisi ve oynatıcısı. CD'leri ve OGG, WMA, MPC, FLAC, APE, WAV, MP3 formatındaki ses dosyalarını katalog haline getirebilen bu yazılım ile internet üzerindeki ücretsiz veritabanlarından albüm resimlerini, şarkı bilgilerini kolaylıkla edinebiliyorsunuz. Sizlere çok başarılı bir ekitet editörü sunan ve gelişmiş bir etiketleme sistemi kullanmanıza imkan veren program aynı zamanda otomatik dosya ve klasör yeniden adlandırma özelliği ile müzik kütüphanenizi daha düzenli tutmanıza yardımcı oluyor.

İçerdiği CD kopyalama aracı (ripper), CD/DVD yazıcısı (burner), ses dosyası format dönüştürücüsü ile müziğinizi saklama ve yedekleme konusunda da ihtiyacınız olan her şeyi bulabildiğiniz MediaMonkey, elle yapılan veya otomatik olarak oynatım listesi hazırlayan playlist editörleri ile en sevdiğiniz şarkılara ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

Müzik miksleri de yaratabildiğiniz programın oynatıcısının içerdiği eşsiz ses kontrol özelliği ile ses seviyesi her zaman aynı düzeyde tutuluyor. Hatta şarkılarda seviye farklı bile olsa program sizin için seviyeyi kendi ayarlıyor. Winamp programının özelliklerini, eklentilerini ve görsel seçeneklerini de destekleyen bu oynatıcının yerine isterseniz MediaMonkey Winamp'ı varsayılan oynatıcı olarak ayarlamanıza izin veriyor.

Taşınabilir ses aygıtları ile de uyum gösteren yazılım bilgisayarınızdaki medya arşivini iPhone, iPod, Walkman Telefonlar veya diğer taşınabilir cihazlarla senkronize etmenize olanak tanıyor. Gayet hızlı işlemler yapabilen bu program ile full text serach özelliğine de sahip olacaksınız. 50000'den fazla şarkıyı hiçbir duraksama yaşamadan tek bir arayüz üzerinden yönetmenize olanak tanıyan bu gelişmiş müzik yöneticisi ile artık müziğiniz ve arşivinizi her zaman yanınızda götürebileceksiniz.

MediaMonkey 4 sürümünde eklenen özellikler:

iPhone, iPad, iPod, Blackberry, Android gibi mobil cihazlarla otomatik senkronizasyon.

gibi mobil cihazlarla otomatik senkronizasyon. xBox, PS3 veya DLNA uyumlu televizyonunuzda video oynatabilir veya müzik çalabilirsiniz.

veya uyumlu televizyonunuzda video oynatabilir veya müzik çalabilirsiniz. UPnP sunucusundan paylaşılan araçlara ulaşarak içeriğinizi çalıştırabilir. İndirme yöneticisiyle web sitelerinden içerik indirilebilir.

Video oynatma özelliği eklendi. AVI, MP4, WMV gibi tüm popüler video formatlarını aynı ses dosyaları gibi çalıştırabilir, senkronize edebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.