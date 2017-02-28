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Microsoft GigJam
TamindirMobilVerimlilikMicrosoft GigJam - Android İçin Çalışanlara Yönelik Verimlilik Uygulaması

Microsoft GigJam

Microsoft GigJam İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Microsoft GigJam
Microsoft GigJam
Microsoft GigJam

İş akışınızı düzenli, hızlı hale getirin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 dakika önce

Microsoft GigJam, çalışanlara yönelik hazırlanmış, iş akışını düzenli ve hızlı hale getirerek işlerin kolayca bitmesine yardımcı olan bir verimlilik uygulaması. Microsoft’un tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açtığı uygulamayla üzerinde çalıştığınız bir şey hakkında çalışma arkadaşlarınızın görüşünü de almak istediğinizde kolaylıkla dahil edipb birlikte çalışabiliyorsunuz. Belgenin dilediğiniz bölümlerini gösterme şansına da sahipsiniz.

Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box, Google, Office365, Outlook kısacası tüm popüler servisler üzerinden dosya paylaşımını destekliyor Microsoft GigJam. Android telefon ve tabletinizde bulunan dosyalarınızı da aktarabiliyorsunuz. Dosya seçimini yaptıktan sonra birlikte çalışacağınız iş arkadaşınızı çevrelerinize ekliyorsunuz. İş yerinizdeki diğer kişilerin görmesini istemiyorsanız gizlilik ayarlarından görünürlüğü gizleyebiliyorsunuz.

Çalışma hızlandırma, o anda biri görüş alma veya işleri anlık olarak tamamlama adına yardımcı harika bir uygulama Microsoft GigJam. O anda yaptığınız çalışmaya dilediğiniz kişi ya da kişilere kısa süreliğine ve anlık olarak dahil edebiliyorsunuz. Belgeyi paylaşırken daire içine aldığınız bölüm görülebilirken, üstünü çizdiğiniz bölüm ayrıştırılıyor. Böylelikle belgeyi paylaştığınız kişi sizin belirlediğiniz bölüm üzerinde çalışabiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Cihaza göre değişir
Üretici:
Microsoft Corporation
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