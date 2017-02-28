Microsoft GigJam(iOS)
Çalışmanıza dilediğiniz kişiyi kolaylıkla dahil edin, iş bitiş süresini hızlandırın.
Microsoft GigJam, Microsoft’un çalışanlara özel geliştirdiği iş verimini artırmaya yardımcı uygulama. Cihazlar, uygulamalar, insanlar arasındaki engelleri kaldırmaya yardımcı olan GigJam, çalışmanın yeni yolu Microsoft’a göre. Çalışma hızlandırma, o anda bir görüş alma veya işleri anlık olarak tamamlama fırsatınız oluyor GigJam ile.
Hem iPhone hem de iPad’de kullanılabilen GigJam, çalışan kişilerin iş akışını düzenli hale getirmelerine, işlerin daha kolay tamamlanmasına yardımcı oluyor. Üzerinde çalıştığınız bir şeyi alıp bunun dilediğiniz bir parçasını (örneğin; belgenin bir bölümünü daire içine alıp, görülmesini istemediğiniz bölüme çarpı atarak gizliliği kolayca sağlayabiliyorsunuz.) kısa bir süreliğine çalışma arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz GigJam ile rahatlıkla yapabiliyorsunuz. O anda yaptığınız çalışmaya istediğiniz kişi ya da kişileri anlık ve kısa süreliğine dahil etmenize yardımcı oluyor Microsoft GigJam.
Microsoft GigJam Özellikleri:
- Bir fotoğraf veya Word, PowerPoint ve PDF dosyalarının parçalarını kısa süreliğine paylaşın.
- Popüler iş sistemlerinden (Office365, Trello, Asana, SalesForce ve daha fazlası) bilgilerin doğru kısımlarını geçici olarak gönderin.
- Gerçek zamanlı olarak çalışacağınız kişileri, paylaşacağınız bilgileri seçin.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.3 ve üzeri
- Üretici:
- Microsoft Corporation
Verimlilik Popülerleri
- AdBlock for iOSiPhone ve iPad için Reklamları Engelleme Uygulaması
- Avea YedekRehber Yedekleme Uygulaması
- Move-MeteriPhone ve iPad için Mesafe Ölçme Uygulaması
- ZenMateiPhone ve iPad için Popüler VPN Uygulaması
- Documents 5iPhone ve iPad için Dosya Yönetim Uygulaması
Microsoft GigJam Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı