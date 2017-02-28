Microsoft GigJam, Microsoft’un çalışanlara özel geliştirdiği iş verimini artırmaya yardımcı uygulama. Cihazlar, uygulamalar, insanlar arasındaki engelleri kaldırmaya yardımcı olan GigJam, çalışmanın yeni yolu Microsoft’a göre. Çalışma hızlandırma, o anda bir görüş alma veya işleri anlık olarak tamamlama fırsatınız oluyor GigJam ile.

Hem iPhone hem de iPad’de kullanılabilen GigJam, çalışan kişilerin iş akışını düzenli hale getirmelerine, işlerin daha kolay tamamlanmasına yardımcı oluyor. Üzerinde çalıştığınız bir şeyi alıp bunun dilediğiniz bir parçasını (örneğin; belgenin bir bölümünü daire içine alıp, görülmesini istemediğiniz bölüme çarpı atarak gizliliği kolayca sağlayabiliyorsunuz.) kısa bir süreliğine çalışma arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz GigJam ile rahatlıkla yapabiliyorsunuz. O anda yaptığınız çalışmaya istediğiniz kişi ya da kişileri anlık ve kısa süreliğine dahil etmenize yardımcı oluyor Microsoft GigJam.

Microsoft GigJam Özellikleri: