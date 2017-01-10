Microsoft, Platinum Games'in Scalebound'unu İptal Etti

Microsoft, 2017'ye çok önemli bir konsol oyununu öldürerek başladı. Bugün oyun dünyasının önemli kaynaklarından Kotaku tarafından duyurulan haberde, Microsoft'un Platinum Games'in Scalebound oyununu iptal ettiğini bildirdi. Şirket Xbox One ve PC için geliştirilen projenin de artık geliştirilmediğini doğruladı.

Geçtiğimiz dönemde Microsoft, Scalebound'un büyük bir konsol seçkisi olacağına dair yorumlar yapıyordu. Xbox One için önemli bir oyun olacağını sık sık vurgulayan şirket, Devil May Cry, Resident Evil, Viewtiful Joe ve Bayonetta gibi oyunların yapımcısı Hideki Kamiya'nın ismini de sıkça kullandı. Şimdi ise teknoloji devi, "Dikkatli bir incelemenin ardından Microsoft Studios, Scalebound'un üretimini sonlandırma kararı aldı" dedi.

Açıklamasının devamında, "Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves ve diğer harika deneyimler de dahil olmak üzere, takipçilerimize muhteşem bir oyun serisi sunmak için çalışıyoruz" diyen Microsoft, yönünü diğer oyunlara çevirdiğini de açıkça belirtti.

Scalebound iptal edilmeseydi, ejderha dostunun yardımıyla devasa canavarlarla savaşan bir karakteri yöneteceğimiz harika bir yapım olabilirdi. 2016 yılının sonlarında çıkması planlanıyordu ancak bu iptal edilme süreci yüzünden 2017 yılına ertelendi. Şimdi ise Microsoft'un aldığı kararla ipi çekildi.





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