Microsoft Surface Pro 4'ün Yeni Sürümü 100 Dolar Daha Ucuz

Microsoft, Surface Pro 4 tabletlerini daha uygun fiyatlara çekmenin yollarını ararken, şirket bu strateji doğrultusunda Surface Pro 4’ün yeni sürümünü normal fiyattan 100 dolar daha ucuza piyasaya sürdü. Ancak bu fiyat, yeni sürüme Surface Pen adı verilen kalem dahil olmayacak.

Surface Pro 4 cihazlar Intel Core m3 işlemci ve 128 GB depolama alanı ile piyasaya sürüldü ancak bu sürümde Surface Pen yer almıyor. Böylelikle Surface Pro 4’ün fiyat etiketleri, kalemle beraber piyasaya sürülen 899 modelinden farklı olarak 799 dolara piyasaya sürüldü. Ancak bu 100 dolarlık indirim yalnızca m3 işlemcili versiyon için geçerli. Diğer tüm Surface Pro 4 versiyonları yine mevcut haliyle piyasada var olmaya devam ediyor.

Ancak Surface Pen almadan olmaz diyen kullanıcılar için, harici bir aksesuar olarak Surface Pen satın alınabilir. Hatta Surface Pen kalemler, Microsoft Store’da 59.99 dolardan satılıyor. Yani Kalemsiz alınan bir Surface Pro 4 tabletin yanına Microsoft Store’dan 59.99 dolara alacağınız bir Surface Pen, 40 doları cebinize bırakacak.

Microsoft, mevcut cihazları üzerinde geliştirmeler yapmaya devam ediyor, Surface Pro 5’in bu yılın bahar aylarında piyasada olması ihtimali kuvvetle mevcut.

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