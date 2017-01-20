?     Geri Bildirim
Monster Trucks Racing
TamindirMobilOyunlarYarışMonster Trucks Racing - Android İçin Canavar Kamyon Yarış Oyunu

Monster Trucks Racing

(Android)
Monster Trucks Racing İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Monster Trucks Racing
Monster Trucks Racing
Monster Trucks Racing
Monster Trucks Racing
Monster Trucks Racing

Canavar kamyonlarla adrenalin yüklü yarışlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Monster Trucks Racing, Paramount Pictures’ın “Monster Trucks” filmi temel alarak geliştirilmiş canavar kamyon yarış oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi canavar kamyon yarışı oyunlarından biri desem sanırım çok iddialı konuşmuş olmam. Grafikler tek kelimeyle “akıyor”, oynanış tarafında multiplayer yarışlarla adrenalin seviyesi dorukta.

Ace High, Ragin’ Red, El Diablo, MVP ve daha nice sevilen canavar kamyonlarla yer çekimine meydan okumaya zorlayan pistlerde yarışlara katılıyorsunuz. Engebeli arazi kadar profesyonel sürücülere yönelik özel olarak oluşturulmuş, bol hoplamalı pistlerde teke tek performansınızı sergiliyorsunuz. Yarışların birebir düzenlenmesi ve rakiplerin gerçek oyuncular olması Monster Trucks Racing’i benzerlerinden ayıran yönlerinden sadece biri.

1 GB altı yarış oyunları arasında gerek grafikleri gerek oynanışı gerekse de kontrol sistemiyle en iyilerden biri diyebileceğim Monster Trucks Racing’de hayran kulübü katılırsanız oyun güncellemeleri, karakterleri, özelikleri, videolar dahil zengin bir içeriğe ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz.

Monster Trucks Racing için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Reliance Big Entertainment (UK) Private Limited
Monster Trucks Racing QR Kodu Okutarak İndir

Yarış Popülerleri

  1. Dr. Driving
    Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
  2. Traffic Racer
    Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
  3. Asphalt 8: Airborne
    Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
  4. Traffic Rider
    Traffic RiderAndroid için Motor Yarışı Oyunu
  5. Hırsız Polis 3D Araba Oyunu
    Hırsız Polis 3D Araba OyunuAndroid için Ücretsiz Araba Oyunu

Monster Trucks Racing Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster