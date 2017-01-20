Monster Trucks Racing, Paramount Pictures’ın “Monster Trucks” filmi temel alarak geliştirilmiş canavar kamyon yarış oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi canavar kamyon yarışı oyunlarından biri desem sanırım çok iddialı konuşmuş olmam. Grafikler tek kelimeyle “akıyor”, oynanış tarafında multiplayer yarışlarla adrenalin seviyesi dorukta.

Ace High, Ragin’ Red, El Diablo, MVP ve daha nice sevilen canavar kamyonlarla yer çekimine meydan okumaya zorlayan pistlerde yarışlara katılıyorsunuz. Engebeli arazi kadar profesyonel sürücülere yönelik özel olarak oluşturulmuş, bol hoplamalı pistlerde teke tek performansınızı sergiliyorsunuz. Yarışların birebir düzenlenmesi ve rakiplerin gerçek oyuncular olması Monster Trucks Racing’i benzerlerinden ayıran yönlerinden sadece biri.

1 GB altı yarış oyunları arasında gerek grafikleri gerek oynanışı gerekse de kontrol sistemiyle en iyilerden biri diyebileceğim Monster Trucks Racing’de hayran kulübü katılırsanız oyun güncellemeleri, karakterleri, özelikleri, videolar dahil zengin bir içeriğe ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz.