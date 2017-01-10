Monster Trucks Racing
Canavar kamyonlarla yer çekimine meydan okuyun.
Monster Trucks Racing, popüler fizik tabanlı yarış oyunu Hill Climb Racing’in görsel açıdan geliştirilmiş hali. Yüksek kalitede grafikleriyle sınırları zorlayan yarış oyununda kendinizi yer çekimine meydan okuyan dublörler gibi hissedecek, adrenalin patlaması yaşayacaksınız.
iPhone ve iPad’de 1 GB altı yarış oyunları arasında en iyi seçeneklerden biri Monster Trucks Racing. Adından da tahmin edeceğiniz üzere canavar kamyonlarla yarışlara katılıyorsunuz. Zorlu pistler için özel olarak üretilmiş araçlarla birbirinden tehlikeli engeller içeren, aracın kontrolünü zor sağlayacağınız yerlerde yarışlara katılıyorsunuz. Yarışların teke tek olması ise heyecanı daha da artırıyor.
Ace High, Ragin’ Red, El Diablo, MVP en sevilen canavar kamyonlar için yükseltme seçenekleri de sunan Monster Trucks Racing’de hayran kulübüne katılırsanız düzenli olarak oyun güncellemeleri, karakterler, özellikler, video ipuçları ve daha fazlasını ücretsiz olarak alabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
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