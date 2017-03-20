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Moove
TamindirMobilSosyal MedyaMoove - Android İçin Yerli Arkadaşlık Uygulaması

Moove

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Moove
Moove
Moove
Moove
Moove

Oynayın, mesajlaşın, tanışın.

Erkan Calp Son güncelleme 10 dakika önce

Moove, online oyunlar oynayıp yeni arkadaşlıklar kurabildiğiniz sosyal ağ platformu. Android telefonunuza ücretsiz indirip Facebook hesabınızla giriş yaparak platforma dahil olabiliyorsunuz.

Diğer arkadaşlık uygulamalarından farklı olarak yeni insanlarla oyun aracılığıyla tanışmanızı sağlıyor Moove. Tavla, şeker patlatma, bilardo, basketbol, bowling ve daha birçok oyunu bünyesinde barındırıyor uygulama. Beğendiğiniz oyunu seçip oyun esnasında sohbet ederek yeni kişilerle tanışıyorsunuz. Bu noktada uygulamanın konum tabanlı çalıştığını, yakınınızda sizin gibi oyun oynayıp mesajlaşmak isteyen, yeni arkadaşlıklara merhaba diyecek kişileri çıkardığını belirteyim. Arkadaşlık kurduğunuz, yakınınızdaki ve keşfet bölümünde bulabileceğiniz yeni kişileri ayrı olarak görebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Waplog Social Network
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