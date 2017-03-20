Moove, online oyunlar oynayıp yeni arkadaşlıklar kurabildiğiniz sosyal ağ platformu. Android telefonunuza ücretsiz indirip Facebook hesabınızla giriş yaparak platforma dahil olabiliyorsunuz.

Diğer arkadaşlık uygulamalarından farklı olarak yeni insanlarla oyun aracılığıyla tanışmanızı sağlıyor Moove. Tavla, şeker patlatma, bilardo, basketbol, bowling ve daha birçok oyunu bünyesinde barındırıyor uygulama. Beğendiğiniz oyunu seçip oyun esnasında sohbet ederek yeni kişilerle tanışıyorsunuz. Bu noktada uygulamanın konum tabanlı çalıştığını, yakınınızda sizin gibi oyun oynayıp mesajlaşmak isteyen, yeni arkadaşlıklara merhaba diyecek kişileri çıkardığını belirteyim. Arkadaşlık kurduğunuz, yakınınızdaki ve keşfet bölümünde bulabileceğiniz yeni kişileri ayrı olarak görebiliyorsunuz.