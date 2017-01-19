Mozilla'nın Yeni Logosu Tanıtıldı

Büyük bir teknoloji şirketi yeni bir kimliğe bürüneceği zaman, bunu genellikle sürpriz bir duyuru ile yapar. Mozilla ise marka deneyimini tazelemek için yola çıktığından bu yana yedi ay geçti. Binlerce e-posta, yüzlerce toplantı, düzinelerde çalışma ve uzun süren araştırmalar sonucunda yeni logosunu tanıttı. Üstelik, bu sürece katılmak isteyen herkese de kapısı açık.

Bu projenin özünde, Mozilla'nın amacını ve markasını daha fazla kişiye duyurmak var. Sağlıklı bir internet deneyimi için zirveye oynamak isteyen şirket, bunu açıkça ifade etmekten de geri kalmıyor. Engelleri veya sınırları yeniden keşfettiğimiz, yaratım ve yeniliklere odaklandığımız özgür bir internet hayali olan Mozilla, her şeyiyle kullanıcıları merkezli olmak için çaba sarfediyor.

Yeni logosuyla ilgili açıklama yapan şirket, "Marka kimliğimiz, -logomuz, sesimiz, tasarımımız- inandığımız ve yaptıklarımızın önemli bir işaretidir. İnternetin herkes için açık ve erişilebilir olması ve sağlıklı bir küresel kamu kaynağı olması konusunda çok kararlı olduğumuzdan, internet dilini marka kimliğimize uyarladık" diyor.

Yukarıda görüldüğü üzere yeni logosunu ve önerilen renk paletini, dil mimarisi ve görüntü yaklaşımını paylaşan şirket, bu açık tasarım süreci boyunca, teknoloji topluluğu ile bağlı olduklarını yineledi.

Siz yeni logoyu nasıl buldunuz?

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