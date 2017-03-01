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Namexif
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Namexif

1.7
Namexif İndir Hemen İndir

440.12 KB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Namexif
Namexif

Fotoğraflarınızı çekildikleri tarihe göre adlandırabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 dakika önce

Namexif, fotoğraflarınızı çekildileri tarihe göre yeniden adlandırmanızı sağlayan ufak ve güçlü bir programdır. 

Dijital fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflar genellikle belirli bir sıraya göre adlandırılır ve resmin çekildiği tarih bilgisi ise fotoğrafın açıklama kısmında yer alır. Bir resmin çekilme tarihini öğrenmek için ise bu açıklama kısmına göz atmak gerekir. Tam bu noktada Namexif karşımıza çıkıyor ve fotoğrafların çekilme tarihlerini dosya adı olarak kaydetmemizi sağlıyor. Fotoğraflarınızı yeniden adlandırmanızı sağlayan Namexif, fotoğraflarınızı kronolojik sıraya göre sıralamanızı sağlıyor. Güçlü ve ufak bir yapıya sahip olan Namexif ile farklı dosya formatlarını da seçebiliyorsunuz.

Kullanımı son derece basit olan program EXIF uyumlu fotoğraf makineleriyle çekilen tüm fotoğrafları tarihlerine göre sıralayabiliyor. Fotoğraflarla çok uğraşıyor ve artık fotoğraflarınızı bulmakta zorlanıyorsanız Namexif'i deneme zamanınız gelmiş demektir.

Namexif programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10
Üretici:
Digital Camera Software

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