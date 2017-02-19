Nintendo Switch'in Sızdırılan Videosunu Hırsızlar Çekmiş

Nintendo Switch'in daha önce gösterilmeyen kullanıcı ara yüzünü görmemezi sağlayan videonun, konsolun çıkışından iki hafta önce resmi olarak edinen birinin değil de hırsızlar tarafından çekildiği açıklandı.

Oyun dünyasının en büyük forum sitelerinden bir tanesi olan NeoGaf üzerinde bir başlık açan hiphoptherobot takma isimli oyuncu, "çok şanslıyım, konsol iki hafta önce bana ulaştı" şeklinde bir yazıyla birlikte kullanıcı arayüzüne dair bir video paylaşmıştı. Şirketin yeni konsolunu merakla bekleyenler tarafından büyük ilgi gösterilen bu video hakkında yapılan resmi bir açıklama ise herkesi şaşırttı. Nintendo'nun resmi açıklaması ise şöyle oldu:

"Bu haftanın başında, kim olduğu bilinmeyen bir kişi, satın aldığı dağıtıcının ismini söylemeden, birkaç Nintendo Switch satın aldığını söylemişti. Şirketimiz tarafından yapılan araştırmanın ardından bu konsolların, Birleşik Devletler'de dağıtımcı olan şirkette çalışan biri tarafından satın alındığı ve bu konsollardan bir tanesinin yasadışı şekilde satıldığı ortaya çıkarılmıştır. İlgili kişiler tespit edilmiş, işyerinden feshedilmiş ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından cezai yaptırımlarla soruşturma altına alınmıştır. Nintendo Switch, resmi olarak 3 Mart 2017 tarihinde bütün dünyada aynı anda piyasaya sürülecektir."

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