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Notepad++
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Notepad++

7.3 (Windows)
Notepad++ İndir Hemen İndir

2.71 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 5/5
5

12 Kullanıcı: 5/5

5
Notepad++ Örnek Düzenleme Ekranı
Notepad++ Kod Ekranı
Notepad++ Karşılaştırma Ekranı

Birçok Programlama Dilini Destekleyen Pratik Bir Yardımcı Araç

Özgür Çınardalı Son güncelleme 18 dakika önce

Notepad++ C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, Javascript, RC file, nfo, doxygen, ini dosyası, batch dosyası, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, Unix Shell Script, Fortran, NSIS ve Flash action script programlama dillerini destekleyen aynı zamanda bu diller ile, kodları ve fonksiyonları özel renklendirebilmesi sayesinde daha etkin çalışmanızı sağlayan ücretsiz bir program.

Ayrıca Notepad ++'da çok satırlı kodlarda çalışırken çeşitli satırları küçültme ve bir araya getirme seçeneğinizinde bulunduğu bu text editörü yeni syntaxlar (kod seçenekleri) ekliyebilmenize imkan tanır. Aramalarda düzenli ifadeleri destekler (Regular Expression).

Notepad++ programına bu adresten eklentiler indirip kurarak özelliklerini arttırabilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Almanca Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
162 / 125,725
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Notepad++

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