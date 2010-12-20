Notepad++7.3 (Windows)
Birçok Programlama Dilini Destekleyen Pratik Bir Yardımcı Araç
Notepad++ C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, Javascript, RC file, nfo, doxygen, ini dosyası, batch dosyası, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, Unix Shell Script, Fortran, NSIS ve Flash action script programlama dillerini destekleyen aynı zamanda bu diller ile, kodları ve fonksiyonları özel renklendirebilmesi sayesinde daha etkin çalışmanızı sağlayan ücretsiz bir program.
Ayrıca Notepad ++'da çok satırlı kodlarda çalışırken çeşitli satırları küçültme ve bir araya getirme seçeneğinizinde bulunduğu bu text editörü yeni syntaxlar (kod seçenekleri) ekliyebilmenize imkan tanır. Aramalarda düzenli ifadeleri destekler (Regular Expression).
Notepad++ programına bu adresten eklentiler indirip kurarak özelliklerini arttırabilirsiniz.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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5- Notepad++ 6.8.1 için Emre dedi ki;
Mükemmel Bir Notepad Uygulaması.
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5- Notepad++ 6.7.4 için hatay dedi ki;
bu site en kral site zaten helal olsun
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Notepad++ 6.6.9 için Gulsun dedi ki;
Merhaba, mac bilgisayar içi nasıl kurulum yapabilirim?
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5- Notepad++ 6.6.1 için omergokcee dedi ki;
mükemmel bir editör tavsiye ederim :)
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Notepad++ 5.9.3 için Namık Kemal dedi ki;
güzel bir site . herşey var ..
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Almanca Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 162 / 125,725
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Notepad++
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