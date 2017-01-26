Osmanlı Savaşları, tarihe meraklı oyuncuların çok hoşuna gidecek bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, gerçek zamanlı ve çok oyunculu muhteşem bir deneyim yaşayacaksınız. Konuya az çok hakim olmanız bile oyundan aldığınız keyfi birkaç katına çıkaracaktır.

Osmanlı Savaşları oyununun teması, adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı'ya dayanıyor. Strateji oyunu olması nedeniyle taktiksel hamleler ön plana çıkıyor ve savunma-saldırı stratejileri büyük önem kazanıyor. Osmanlı ordusunun bir benzerini kurabileceğiniz oyunda, yeniçeriler, azaplar, başıboşlar, lağımcılar, akıncılar, sipahiler, tatarlar ve topçuları kullanabilirsiniz. Diğer yandan işçilerinize emir vererek şehrinizi geliştirebilirsiniz. Online oyun olmasının en büyük avantajlarından biri de dilediğiniz takdirde herhangi bir birlik kurup müttefik bulabilmeniz. Güçlü bir imparatorluk için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız.

Tamamen yerli bir yapım olan Osmanlı Savaşları'nı ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

NOT: Oyunun boyutu cihazınıza göre farklılık göstermektedir.