Oyun Donanımları Pazarı 2016'da Rekor Kırdı!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda 2016'daki PC pazarı ile ilgili olarak yayınlanan istatistikleri sizlerle paylaşmıştık. Bu istatistiklerin kısa bir süre ardından oyun donanımları pazarı ile ilgili istatistikler de yayınlandı. 2016 yılında PC satışlarını inceleyen ve bu satışların istatistiklerini hazırlayan birkaç farklı firma bu pazarın küçülmekte olduğunu ortaya koymuştu. Üst üste 5. sene küçülmeye devam eden PC pazarının durumu gözönüne alındığında oyun bilgisayarı ve oyun donanımları satışlarının düşüyor olduğu da varsayılabilirdi. Fakat Jon Paddle Research araştırma şirketi tarafından hazırlanan 2016 istatistikleri bu varsayımın yanlış olduğunu bize gösteriyor.

Yayınlanan istatistikler oyun donanımları marketinin 2016'da zirve yapıtğını gösteriyor. Bu istatistiklere göre 30 milyar dolar barajı aşılarak rekor kırılmış. Aynı araştırma firması daha önceden bu hacme ancak 2018 ylında erişilebileceğini öngörmüştü. Yani oyun donanımları marketi beklenilenden yüksek bir büyüme elde etmiş.

Oyun donanımları marketinin büyüyor olmasına rağmen genel PC marketinin küçülüyor oluşu bize PC marketinin zemininin oyun bilgisayarlarına doğru kaydığını da gösteriyor. Dizüstü ve hazır masaüstü bilgisayarlar yerlerini toplama oyun bilgisayarlarına bırakıyorlar. Oyuncular ekran kartı ve işlemci gibi donanımları kendileri seçmeyi tercih ederken oyuncu kulaklıklarına, klavye ve farelerine ve oyun için özel olarak geliştirilmiş monitörlere para harcıyorlar.

Jon Paddle Research tarafından yayınlanan istatistiklerde şöyle bir tabloya yer verilmekte:

Tabloda görüldüğü üzere oyun donanımları pazarındaki en büyük pay 13 milyar dolar ile üst segmente ait. Yüksek fiyatlı donanımları kapsayan üst segment oyun donanımları, pazarın yüzde 43'lük bölümünü oluşturuyor. Orta segment, 10 milyar dolarlık yüzde 35 pay ile 2. sırada. Giriş seviyesi oyun donanımları ise yaklaşık 7 milyar dolar ve yüzde 22 payla 3. sırada.

AMD'nin önümüzdeki dönemde Zen mimarisine sahip Ryzen işlemcilerini ve Vega mimarisine sahip yeni ekran kartlarını piyasaya sürmesiyle birlikte oyun donanımları pazarının daha da büyüyeceği söylenebilir.

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