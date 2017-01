Oyun Tarihinde Bugün: Medal of Honor: Allied Assault Çıktı

Günümüzden tam 15 yıl önce, 20 Ocak 2002 tarihinde oyun dünyasına bir dönüm noktası olan Medal of Honor: Allied Assault adlı FPS oyunu çıkış yapmıştı. Medal of Honor: Allied Assault aslında Medal of Honor serisi içindeki ilk oyun değildi. Seri içindeki 3. oyun olan Medal of Honor: Allied Assault, PC platformuna çıkış yapan ilk Medal of Honor oyunuydu. Daha önceki Medal of Honor oyunları ise oyun konsolları için yayınlanmışlardı.

Medal of Honor: Allied Assault şüphesiz ki bütün Medal of Honor oyunları arasında en başarılı olanı ve en yüksek beğeni kazananı. Medal of Honor: Allied Assault'u efsanevi Normandiya Çıkarması ya da diğer adıyla D-Day bölümüyle tanıyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda geçen oyun bize Normandiya Çıkarması'nı bireysel olarak tecrübe etme imkanı veriyordu. Bu bölümdeki savaş sahneleri oyunun çıktığı dönem için o kadar etkileyiciydi ki adeta bir filmin içerisinde baş rolde yer alıyormuşuz gibi hissediyorduk. Alman makinalı tüfeklerinin ateşi altında karaya çıkmaya ve sahili ele geçirmeye çalışırken heyecan dolu anlar yaşamıştık. Bu bölüm sayesinde Medal of Honor: Allied Assault adını oyun dünyasına altın harflerle kazımıştı.

Medal of Honor: Allied Assault, oyuncuların sinematik sahneler içerisinde yer almalarına imkan tanıyan yeni bir sistem ile karşımıza çıkmıştı. Bu sistem bir hayli de başarılı olmuştu. Oyuncular daha Normandiya Çıkarması başlarken geminin içinde sahile doğru yol alıyorlardı. Alman savunma hattından fırlatılan bombalar çıkarma botumuzun yanında patlarken ekibimizdeki askerlerin diyaloglarına tanık oluyor, komutanımızın talimatlarını dinliyorduk. Hatta bomba isabet eden gemilerin havaya uçtuğunu, askerlerin etrafa savrulduğunu kendi gözlerimizle görüyorduk. Çıkarma botumuzun kapısı açıldığında da üzerimize yağdırılan mermilerin takım arkadaşlarımızı birer birer düşürdüğüne şahit oluyorduk. Bu sahneler birçoğumuz için vazgeçilmez bir yere sahip. Medal of Honor: Allied Assault'un çıktığı dönemde getirdiği yenilikler sayesinde Call of Duty gibi oyun serileriyle tanışabilmiştik.

Medal of Honor: Allied Assault, 2. Dünya Savaşı temalı FPS oyunlarının popülerleşmesini sağlamış bir oyundu. Bu oyundan ilham alan birçok farklı 2. Dünya Savaşı oyunu Medal of Honor: Allied Assault ile rekabet etmeye çalışmış; fakat Call of Duty oyunları haricinde aynı ilgiyi görmeyi başaran oyun çıkmamıştı.

Bu bağlantı aracılığıyla Medal of Honor: Allied Assault'un demosunu indirerek nostalji yapabilirsiniz:

Bu video sayesinde o deestansı anlara tekrar şahit olabilirsiniz: