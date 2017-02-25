?     Geri Bildirim
Quizlet
TamindirMobilEğitimQuizlet - Android Için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Quizlet

Quizlet İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Quizlet
Quizlet
Quizlet
Quizlet
Quizlet

Quizlet uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden 18’den fazla yabancı dili etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Quizlet uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden 18’den fazla yabancı dili etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Çince gibi 18’den fazla yabancı dili öğrenebileceğiniz Quizlet uygulamasında flashcard’lar ile hızlı ve etkili bir eğitim sunuluyor. Daha çok kelime ezberleme üzerine yoğunlaşan sistem, bu anlamda oldukça başarılı diyebilirim. Kendi listelerinizi oluşturabileceğiniz ve diğer kullanıcıların listesini indirip çalışabileceğiniz Quizlet uygulamasında kelimeleri görseller ve seslerle birlikte öğrenebiliyorsunuz.

Eşleştirme ve buna benzer oyunlarla eğlenerek dil öğrenebileceğiniz uygulamada kendinizi sınayabileceğiniz testler de sunuluyor. Yabancı kelimelerin telaffuzlarını da dinleyebileceğiniz Quizlet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Flashcard’lar ile zorlu kelimeleri ezberleme,
  • Eşleştirme ile zamana karşı yarışma,
  • Testler ile kendinizi sınayabilme,
  • Çalışma materyallerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilme,
  • Yabancı kelimelerin telaffuzlarını dinleme,
  • Çalışmalarınızı görseller ve seslerle zenginleştirme.

Quizlet için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Quizlet LLC
Quizlet QR Kodu Okutarak İndir

Eğitim Popülerleri

  1. MEB E-OKUL VBS
    MEB E-OKUL VBSAndroid için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
  2. MEB E-OKUL
    MEB E-OKULAndroid için E-Okul Uygulaması
  3. Google Translate
    Google TranslateAndroid İçin Çeviri Uygulaması
  4. İngilizce Türkçe Sözlük
    İngilizce Türkçe SözlükAndroid için İngilizce Türkçe Sözlük Uygulaması
  5. Şenol Hoca Matematik
    Şenol Hoca MatematikAndroid için Eğitim Uygulaması