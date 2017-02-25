Quizlet
Quizlet uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden 18’den fazla yabancı dili etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Quizlet uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden 18’den fazla yabancı dili etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz.
İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Çince gibi 18’den fazla yabancı dili öğrenebileceğiniz Quizlet uygulamasında flashcard’lar ile hızlı ve etkili bir eğitim sunuluyor. Daha çok kelime ezberleme üzerine yoğunlaşan sistem, bu anlamda oldukça başarılı diyebilirim. Kendi listelerinizi oluşturabileceğiniz ve diğer kullanıcıların listesini indirip çalışabileceğiniz Quizlet uygulamasında kelimeleri görseller ve seslerle birlikte öğrenebiliyorsunuz.
Eşleştirme ve buna benzer oyunlarla eğlenerek dil öğrenebileceğiniz uygulamada kendinizi sınayabileceğiniz testler de sunuluyor. Yabancı kelimelerin telaffuzlarını da dinleyebileceğiniz Quizlet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Flashcard’lar ile zorlu kelimeleri ezberleme,
- Eşleştirme ile zamana karşı yarışma,
- Testler ile kendinizi sınayabilme,
- Çalışma materyallerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilme,
- Yabancı kelimelerin telaffuzlarını dinleme,
- Çalışmalarınızı görseller ve seslerle zenginleştirme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Quizlet LLC
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