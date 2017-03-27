Razer Kendi 'Ücretli Oyun' Programını Başlattı

Video oyunlarını oynamak için günümüzde epey para harcamak gerekiyor. Kendi adıma konuşacak olursam, hobi olarak ilgilendiğim bir alanda dahi ciddi miktarlarda ücret ödüyorum. Peki profesyonel olarak bu işi yapanlar? Onlar için de ciddi bir yük, üstelik profesyonel ekipman almaları gerekiyor. Razer bu sıkıntıları çözmek adına kendi ödeme sistemini tanıttı. Pek çok oyunu destekleyecek olan zSilvers para birimi ile oyuncular, Razer ürünlerini almak için kullanabilecekler.

Oyunseverlerin sektöre katkısı yadsınamaz. Her yıl milyarlarca doların harcandığı oyun sektörü, AAA dediğimiz büyük oyunlarla birlikte, indie yapımların da desteklenmesiyle sürekli büyüyor. Hal böyle olunca markalar bu devasa sistemin içinde yer almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Razer'da bu rekabette yer edinmek istemiş olacak ki, kendi sanal para birimi olan zSilvers'ı yarattı.

Bu para birimi, Razer'ın Cortex yazılımı aracılığıyla oyun oynayarak kazanılıyor. Şu anda Paladins, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, DotA 2 ve Overwatch oyunlarını destekliyor. Peki bu para birimiyle ne yapabilirsiniz? Razer'ın web sitesinde yer alan hediyelerle birlikte, Razer ürünlerini, indirim kuponlarını ve özel hediyeleri alabilirsiniz.

Burada ismi geçen oyunları oynuyorsanız zSilvers biriktirmeye hemen başlayabilirsiniz. Üstelik biriktirdiğiniz paralarla birlikte harika Razer ürünlerini de alabilirsiniz. Bu adrese tıklayarak daha fazla bilgi edinmeniz de mümkün.

Razer ve Gunnar Oyuncular için Özel Gözlük Yaptı