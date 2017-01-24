Resident Evil 7 Çıktı! İşte İlk İnceleme Puanları

Resident Evil serisi bugüne kadar onlarca oyun ve bir o kadar da filme konu oldu. Serinin son üyesi Resindet Evil 7 ise kardeşlerinden farklı bir bakış açısı ve yapıyla bugün itibariyle raflardaki yerini aldı.

Resident Evil 7'nin yapımcısı Capcom, bugün itibariyle çıkış yapan oyunu bir blog yazısıyla kutladı ve şunları söyledi: "O gün sonunda geldi. Resident Evil 7 Biohazard PC, PS4 ve Xbox One için çıktı! Capcom, Resident Evil serisinin hayranlarının isteklerini dinledi ve tüm bunları RE7 ile birlikte ortaya koydu. Yeni oyunla birlikte serinin hayranlarının beklediği korkuyu Dulvey, Louisiana'daki pansiyonun koridorlarında tecrübe edeceksiniz."

Resident Evil 4'ün ardından farklı bir çizgiye kayan Resident Evil serisi, korkudan aksiyon türüne evrilmişti. Özellikle Resident Evil 6 ile birlikte hayranlar Capcom'a sitem etmeye başlamış ve yapımcı stüdyo bütün bu tepkileri göz önüne aldığını söyleyerek Resident Evil 7'yi duyurmuştu. Yine eski oyunlardan farklı bir yapıya sahip olan bu oyun, yine de o özlediğimiz gerçek korkuyu da hissettirecek özelliklere sahipti. Bunu oyunun ilk inceleme puanlarından görmek de mümkündü:

Resident Evil 7'yi aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla uygun fiyatlarla Kinguin üzerinden satın alabilirsiniz.

Resident Evil 7 İlk İnceleme Puanları

The Guardian – 5/5

Giant Bomb – 4/5

Game Informer – 8.5

USgamer – 4/5

PCGamer – 90/100

Polygon – 9/10

Gamespot – 8/10

Telegraph – 4/5

IGN – 7.7

Destructoid – 10/10

GamesRadar+ – 4.5/5

EGM – 9.5/10

Paste Magazine – 9/10

Shacknews – 9/10

GameReactor – 9/10

Oldukça beğenildiği 10 üzerinden 10 gibi puanlardan da açıkça belli olan bu oyun için yayınlanan son oynanış videosunu ise hemen aşağıdaki videodan izlemeniz mümkün. İyi seyirler!