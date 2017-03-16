RollerCoaster Tycoon Touch(Android)
Serinin yeni oyununda çok daha özgürsünüz.
RollerCoaster Tycoon Touch, kendi lunaparkınızı dilediğinizce kurmanıza izin veren ücretsiz bir mobil oyun ve seri haline gelmiş popüler bir yapım.
Android platformundaki en iyi lunapark işletme oyunu diyebilirim. Hayalinizdeki lunaparkı, lunaparkınızı süsleyecek tren ve eğlence yerlerini dilediğinizce tasarlama şansına sahipsiniz. Serinin yeni oyununda grafik kalitesinin tepe noktaya çıkartıldığı, üç boyutlu görünümün getirildiği, oynanış tarafında da daha kolay ve eğlenceli hale getirildiği göze çarpıyor. Ek olarak çizim yaparak ve parçaları birleştirerek kendi lunapark trenlerinizi üretip oyuna dahil edebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi lunaparkınızın ziyaretçilerle dolup taşmasını sağlamak için gece gündüz demeden uğraşmanız gerekiyor.
RollerCoaster Tycoon Touch Özellikleri:
- Kart paketlerini toplayarak eğlenceli, yaratıcı parklar oluşturun. Seviye atlayın, görevleri tamamlayın ve parkınız için farklı trenler, görevler, yerler açmak için yeni kartlar toplamak üzere kart mağazasına gidin.
- Kullanıcı dostu arayüz sunan lunaparkı treni ve yol editörü ile farklı türde trenler, istasyonlar, yolları kolayca çizin.
- 100’den fazla öğe (park dekorasyonları, restoranlar, mağazalar, yollar ve daha fazlası) ile hayalinizdeki lunaparkı şekillendirin, ziyaretçileriniz için daha çekici hale getirin.
- Park yönetim panelinden parkınızın genel durumunu (dekorasyonlar, parkınızın değeri, ziyaretçilerinizin memnunluk seviyesi vs.) kolayca takip edin.
- Lunaparkınızı arkadaşlarınızla paylaşın, canlı etkinliklerde buluşun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Atari
Simülasyon Popülerleri
- Hay DayAndroid için Sanal Çiftlik Oyunu
- FarmVille 2Android için Çiftlik Kurma Oyunu
- Farming Simulator 14Android için Tarla Sürme Simülasyonu
- Farming Simulator 16Android için Çiftlik Simülatörü
- Dr. Driving 2Android için Araç Kullanma Simülatörü
RollerCoaster Tycoon Touch Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı