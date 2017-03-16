RollerCoaster Tycoon Touch, kendi lunaparkınızı dilediğinizce kurmanıza izin veren ücretsiz bir mobil oyun ve seri haline gelmiş popüler bir yapım.

Android platformundaki en iyi lunapark işletme oyunu diyebilirim. Hayalinizdeki lunaparkı, lunaparkınızı süsleyecek tren ve eğlence yerlerini dilediğinizce tasarlama şansına sahipsiniz. Serinin yeni oyununda grafik kalitesinin tepe noktaya çıkartıldığı, üç boyutlu görünümün getirildiği, oynanış tarafında da daha kolay ve eğlenceli hale getirildiği göze çarpıyor. Ek olarak çizim yaparak ve parçaları birleştirerek kendi lunapark trenlerinizi üretip oyuna dahil edebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi lunaparkınızın ziyaretçilerle dolup taşmasını sağlamak için gece gündüz demeden uğraşmanız gerekiyor.

RollerCoaster Tycoon Touch Özellikleri: