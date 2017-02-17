Samsung Galaxy S8'in Pillerini Sony Üretecek

“Samsung Note 7 Felaketinden Sonra Note 8 Almak İçin Ne Sebep Var ki?” diyenlerden olabilirsiniz. Daha önce Note 7 ile çizilen Samsung karizmasından, haberlerimizde bahsetmiştik. Görünen o ki; Samsung, Galaxy S8’in üretiminde geçmiş hatalarını tekrarlamamakta kararlı. Yaşanılan patlamalardan sonra Note 7’nin üretimini durdurup, alıcılara da paralarını geri ödeyen teknoloji devi, yeni modeli için batarya tedarik zincirini çeşitlendirdiği bildirdi.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu, sorunun Samsung SDI ve ATL tarafından üretilen bataryalarda olduğu ortaya çıkarıldı. Samsung SDI, Galaxy S8 için batarya tedarik etmeye devam ederken, firmanın kısa bir süre önce Japon Murata Manufacturing ile tedarik anlaşması imzaladığı duyuldu. Gelen raporlara göre, şirket yeni modelleri için üçüncü batarya tedarikçisi olarak Sony'yi seçti.

Samsung’un Japonya'nın Sony Corp batarya üreticisinden Galaxy S8 için lityum-iyon batarya paketleri tedarik ettiği söylense de, iki şirket de bu yeni ilişkiyi henüz doğrulamadı. Tedarik zinciri anlaşmaları genellikle doğrulanmadığından, Wall Street Journal’ın konuyla ilgili haberini göz ardı etmemek lazım.

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