?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung Galaxy S8'in Pillerini Sony Üretecek

Samsung Galaxy S8'in Pillerini Sony Üretecek

galaxy s8'in pillerini sony üretecek

Samsung Note 7 Felaketinden Sonra Note 8 Almak İçin Ne Sebep Var ki?” diyenlerden olabilirsiniz. Daha önce Note 7 ile çizilen Samsung karizmasından, haberlerimizde bahsetmiştik. Görünen o ki; Samsung, Galaxy S8’in üretiminde geçmiş hatalarını tekrarlamamakta kararlı. Yaşanılan patlamalardan sonra Note 7’nin üretimini durdurup, alıcılara da paralarını geri ödeyen teknoloji devi, yeni modeli için batarya tedarik zincirini çeşitlendirdiği bildirdi.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu, sorunun Samsung SDI ve ATL tarafından üretilen bataryalarda olduğu ortaya çıkarıldı. Samsung SDI, Galaxy S8 için batarya tedarik etmeye devam ederken, firmanın kısa bir süre önce Japon Murata Manufacturing ile tedarik anlaşması imzaladığı duyuldu. Gelen raporlara göre, şirket yeni modelleri için üçüncü batarya tedarikçisi olarak Sony'yi seçti.

Samsung’un Japonya'nın Sony Corp batarya üreticisinden Galaxy S8 için lityum-iyon batarya paketleri tedarik ettiği söylense de, iki şirket de bu yeni ilişkiyi henüz doğrulamadı. Tedarik zinciri anlaşmaları genellikle doğrulanmadığından, Wall Street Journal’ın konuyla ilgili haberini göz ardı etmemek lazım.

Samsung Galaxy S8'in Çıkış Tarihi MWC 2017'de Açıklanacak

Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı!

Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı

Yazar: - 17.02.2017

Samsung Galaxy S8'in Pillerini Sony Üretecek İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Balonları İnternet Dağıtmaya Geliyor Google Balonları İnternet Dağıtmaya Geliyor Google’ın üzerinde çalıştığı, gelişmekte olan ülkelere kablosuz bağlantı taşıyacak Balon Projesi'nde önemli bir adım atıldı. Dünyaca…
FlatOut 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu! FlatOut 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu!Son oyununu 2011 yılında oynadığımız başarılı yarış oyunu serisi FlatOut nihayet geri dönüyor. FlatOut 4: Total Insanity adını alacak oyunun… Grand Theft Auto’nun Yeni Oyun Modu Polisleri Çılgına Çevirdi Grand Theft Auto’nun Yeni Oyun Modu Polisleri Çılgına ÇevirdiUnderground Computer Geeks (Yeraltı Bilgisayar Meraklıları) isimli bir grup, GTA V için yeni bir oyun modu geliştirdiler. Oyuna, bulundukları…
Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor PayDay 3 Geliştiriliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten