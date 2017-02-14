Samsung Yeni Cihazı Galaxy S8 İçin Satış Planını Açıkladı

Güney Kore menşeli tüm yayın organlarının mutlaka bir manşeti Samsung Galaxy S8 cihazlara ayrılmış durumda. Her şey Samsung'un tanıtım ve pazarlama stratejisi gibi görünse de üretici bu tip çalışmaları yapmak için haklı nedenlere sahip.

Sadece Güney Kore değil tüm küresel teknoloji haber siteleri ve yayınları her gün bir Samsung Galaxy S8 haberi yayınlıyorlar. Bunların hepsi Samsung'un pazarlama çalışması değil elbet, birçoğu sadece takipçilerini gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyor.

Haberleri yanı sıra Samsung yatırımcıları bu akımdan etkilenmiş olacak ki, beklentilerini oldukça yüksek tutuyorlar. Samsung hissedarlar ve yöneticileri Samsung Galaxy S8 için ilk çıktığında 12 milyon adet satılan "Samsung Galaxy S7'den yüzde 40 daha fazla satılabilir" öngörüsünde bulundular.

Şimdiye kadar 60 milyon ünite satan Samsung, S7 modeli için "48 milyon adet satar" öngörüsünde bulunulmuştu. Yatırımcılar tüm verileri özenle analiz ederek bu yıl sonuna kadar Samsung Galaxy S8'in 55 milyon adet satabileceğini savunuyorlar.

Bakalım Samsung Galaxy S8 için yapılan bu öngörüler gerçekleşebilecek mi?

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