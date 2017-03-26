Siri Yüzünden Hapse Girebilirsiniz!

Siri ile Dans Son Şanstır!

Siri’ye şaka yaparken hapsi boylayabilirsiniz. Siri’ye Türkçe destek geldiğinden beri ülkemizde kullanımı oldukça artmış durumda. Hatta amacının dışında sadece fıkra anlat, espri yap gibi komutlarda veriyoruz. Fakat Siri’ye yaptığınız bir şaka yüzünden hapse girebilirsiniz!

Sakın Siri’ye Bu Komutu Söylemeyin!

Siri’ye küfür edenleri, dalga geçenleri bir kenara bırakalım, eğer Siri’ye “108” dedirtirseniz başınız büyük dertte demektir. "108" numarası Siri’ye Acil Servis numarası olarak kodlanmış. Eğer Siri’ye "108" dedirtirseniz bir acil durum olduğunu düşünüp hemen arama yapıyor. Bu denemenin özellikle Hindistan'da çok fazla yapıldığı söylense de bir çok ülkede "108" numarası Acil Servislerin aranmasına sebep oluyor.

Acil Servis Numaraları Meşgul!

Bu sebepten dolayı birçok ülkenin Acil Servis numaraları meşgul durumda ve ihtiyaç sahipleri acil yardıma ulaşamama sorunu yaşıyor.

Bu şakaların sonu ne olur bilemiyoruz ama kaba tabirle bu “eşek şakası” Amerikalı yetkililere göre tutuklanma sebebi olabilir. Bakalım ilerleyen günlerde ne tarz gelişmeler olacak.