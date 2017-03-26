?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiSiri Yüzünden Hapse Girebilirsiniz!

Siri Yüzünden Hapse Girebilirsiniz!

siri hapis

Siri ile Dans Son Şanstır!

Siri’ye şaka yaparken hapsi boylayabilirsiniz. Siri’ye Türkçe destek geldiğinden beri ülkemizde kullanımı oldukça artmış durumda. Hatta amacının dışında sadece fıkra anlat, espri yap gibi komutlarda veriyoruz. Fakat Siri’ye yaptığınız bir şaka yüzünden hapse girebilirsiniz!

siri espri

Sakın Siri’ye Bu Komutu Söylemeyin!

Siri’ye küfür edenleri, dalga geçenleri bir kenara bırakalım, eğer Siri’ye “108” dedirtirseniz başınız büyük dertte demektir. "108" numarası Siri’ye Acil Servis numarası olarak kodlanmış. Eğer Siri’ye "108" dedirtirseniz bir acil durum olduğunu düşünüp hemen arama yapıyor. Bu denemenin özellikle Hindistan'da çok fazla yapıldığı söylense de bir çok ülkede "108" numarası Acil Servislerin aranmasına sebep oluyor.

Acil Servis Numaraları Meşgul!

Bu sebepten dolayı birçok ülkenin Acil Servis numaraları meşgul durumda ve ihtiyaç sahipleri acil yardıma ulaşamama sorunu yaşıyor.

Bu şakaların sonu ne olur bilemiyoruz ama kaba tabirle bu “eşek şakası” Amerikalı yetkililere göre tutuklanma sebebi olabilir. Bakalım ilerleyen günlerde ne tarz gelişmeler olacak.

Siri'nin Beatbox Performansı!

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.03.2017

Siri Yüzünden Hapse Girebilirsiniz! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Crysis ve GTA 5 Bir Araya Geldi! Crysis ve GTA 5 Bir Araya Geldi! Çıkışının üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen hala en çok satanlar listelerinin zirvesini zorlayan GTA 5 için ilginç modlar yapılmaya…
Atık Sular Araba Yakıtına Çevrildi Atık Sular Araba Yakıtına ÇevrildiSu yönetim sistemleriyle ilgili projeler geliştiren Aquaila ve araba üreticisi SEAT bir araya gelerek, atık suların geri dönüştürülmesi üzerine… Call of Duty WWII İçin İlk Görseller Ortaya Çıktı Call of Duty WWII İçin İlk Görseller Ortaya ÇıktıSatış rekorları kıran ve dünyanın en çok oynanılan oyunlarını bize sunan FPS serisinin yeni oyununun Call of Duty WWII adında olacağı iddia…
Arma 3'ün Yeni DLC'leri Ve Toplam Satış Miktarı Belli Oldu Bilgi İşlem Görevlisinin 'Teknoloji Duvarı' Nostalji Yaşatıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ