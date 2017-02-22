Skype Lite (APK)
Skype'ın hafifletilmiş sürümü temel özellikleri sunuyor, kotadan fazla yemiyor.
Skype Lite (APK), ücretsiz yazılı, sesli ve görüntülü görüşme imkanı sınan popüler uygulama Skype’ın hafifletilmiş sürümü. Sosyal ağ kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Skype’ın lite sürümü, sadece Android platformunda ücretsiz indirilebilir durumda.
İnternet bağlantı hızlarının oldukça düşük olduğu ülkelere özel hazırlanan sosyal ağ uygulamalarından birisi de Skype Lite. Facebook Lite veya Facebook Messenger Lite uygulamalarını kullandıysanız biliyorsunuzdur; Lite sürümler, uygulamanın en çok kullanılan temel özelliklerini içeriyor. Gelişmiş özellikleri kullanamıyorsunuz belki ancak hem pil hem de veri kullanımında önemli ölçüde tasarruf elde ediyorsunuz. Ülkemizde de internet kotalarını düşündüğümüzde Lite sürümleri kullanmanızı tavsiye ederim. Peki Skype Lite neler sunuyor?
Skype, SMS ve Tanıtım sekmelerinden oluşan son derece temiz, modern yapıda kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılayan Skype Lite ile Skype üzerinden veya klasik mesajlaşma (SMS) formatında sohbet etme şansına sahipsiniz. Kişilerinizi görüntülü aramak istediğinizde görüntülü konuşma esnasında daha az veri kullanımı gerçekleşiyor. Dilediğiniz zaman uygulama içerisinden veri kullanımını kontrol edebiliyorsunuz. Sesli arama ve görüntülü konuşmaların ücretsiz gerçekleştirildiğini söylememe gerek yok sanırım. Unutmadan, Skype’taki gibi fotoğraf, dosya ve ifade paylaşabiliyorsunuz. Skype botlarının olması ise benim için sürpriz oldu.
Not: Skype Lite, şu anda 7 dilde destek veriyor. Destek verilen diller arasında Türkçe yok. Türkiye’deki kullanıcılara henüz açılmış değil ancak Skype Lite APK dosyasını yukarıdaki bağlantıdan indirerek şimdiden kullanmaya başlayabilirsiniz.
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