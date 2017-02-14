Skype’dan Sevgililer Günü Sürprizleri

“Sevgi dediğin elektronik olmaz, e-aşk yaşamıyoruz burada.” diyor olabilirsiniz, bir de bu özel günde kendinizi sevdiceğinden kilometrelerce uzakta olmak zorunda kalmış sevenlerin yerine koyun. İşte Skype onları düşünmüş ve sevgilerini uzaktan da kutlayabilmeleri için yepyeni hareketli emojiler tasarlamış.

Skype bu sene "sevgiden" esinlenerek emoji tasarlayan bağımsız bir ajans olan Rogue Octopus ile ortaklık kurdu. Bağımsız sanatçılarla çalışan ajansın amacı, mesajlarınızı daha eğlenceli hale getirmek ve kişiselleştirebilmenize yardımcı olmak. Dünyaca ünlü görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması, bir hafta öncesinde özel bir Sevgililer Günü mesajı kaydetmenize olanak sağlayacaklarının haberini kendi resmi sitelerinden vermişti. "Böylece sevdiklerinizi uzak olduğunuzda bile şaşkına çevirebilirsiniz" sözleriyle duyurduğu özel tasarımlarını bugün kullanıma açtı.

Video bölümüne girdiğinizde görebileceğiniz, kalplerin havada uçuştuğu filtreler eşliğinde sevdiğinize özel bir kayıt yapıp, uzakta bile olsanız aklınızda olduğunu hatırlatabilirsiniz. Bu deneyimden en iyi şekilde faydalanabilmek için, Skype'ın en son sürümünü Windows masaüstünde, Mac, iPhone, iPad veya Android'de kullanmanız gerekiyor.

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