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Snapchat'e Yeni Arama Özelliği

snapchat arama

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat'in Android sürümüne yeni özellik eklendi. Yeni özellikle birlikte uygulama içerisinde yeni kişiler, gruplar ve hikayeler arayabileceksiniz.

Arkadaşlarınız ile fotoğraflar ve videolar paylaşabildiğiniz Snapchat, hhızlıca yükselişe geçmiş ve en çok kullanılan uygulamalar arasında kendine yer bulmuştu. Paylaşılan içeriklerin belirli bir süre muhafaza edilmesini sağlayan ve bir süre sonra onları ortadan kaldıran uygulama, bu özelliğiyle çok beğenilmiş ve özellikle gençlerin bir numaralı tercihi olmuştu. Birçok özelliği diğer sosyal medya platformları tarafından da kopyalanan uygulama, uzun süredir kullanıcıları tarafından beklenen arama özelliğini devreye soktu.

Android sürümünde yapılan değişiklikle birlikte uygulamanın en üstüne bir arama çubuğu eklendi. Bu çubuk sayesinde uygulama içerisinde yeni insanlar arayabildiğiniz gibi daha önce kurulmuş grupları da bulabileceksiniz ya da çokça takip edilen hikayeleri aratıp takip edebilir duruma geleceksiniz. Bununla birlikte oluşturulan "Our Stories" yani bizim hikayemiz bölümüyle herkesin katkı yapabileceği bir platform da devreye alındı. Geliştiricilerin özel olarak seçtiği hikayeler bir araya getirilerek, yeni bir hikaye serisi de başlatılmış oldu.

Yapılan güncellemeyle birlikte reklam verenlere de yeni bir alan açıldı. Artık reklam verenler, Snapchat'in yeni arama çubuğuna reklam koyabilecekler. Kullanıcıların aramalarına benzer şekilde verilmiş reklamlar ve bu arama çubuğunun en üstünde gösterilecek. Yeni güncellemeyi denemek için ise uygulamayı hemen aşağıdan indirebilirsiniz. 

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

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Yazar: - 14.01.2017

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