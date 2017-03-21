Snapchat'te Ellerinizi Kullanmadan Video Çekmeye Ne Dersiniz?

Snapchat parmağımızın ekranla temasını zorunlu kılan ilk sosyal medya uygulaması olarak dikkat çekmişti. İlk zamanlarında başkalarının snaplerini izlemek için bile parmağınızı basılı tutmanızı isteyen uygulamayla, şimdilerde eller serbest video çekmek bile mümkün.

Sadece iOS akıllı telefonlarda mümkün olan özelliği ayarlamak için gerekli adımlar:

1- iPhonenunuzun ayarlar bölümüne girin.

2- Genel sekmesinden Erişebilirlik ayarlarına gelin.

3- Assistive Touch’ı etkinleştirip, Yeni Hareket Yarat kısmına gelin.

4- Parmağınızı bir süre ekrana basılı tutarak bekleyin ve hareketinizi kaydedin.

5- Assistive Touch noktasına tıkladdığınızda, yıldız simegli ‘Özel’ bölümünde kaydettiğiniz yeni özelliğe ulaşabileceksiniz.

6- Snapchat uygulamanıza dönüp, kaydettiğiniz hareketi video çekmek için basmak zorunda olduğunuz halkaya denk getirdiğinizde, sizin için videoyu başlatacak ve eller serbest moduyla snap keyfini sürebileceksiniz.

Kısa yol ile ilgili tek problem, yeni kaydettiğiniz hareketin süresi en fazla 8 saniye olabiliyorken, Snapchat uygulamasının kullanıcılarına 10 saniyelik video hakkı veriyor olması. E artık napalım canım ya iki saniye kısa ya da parmaklar ekrana.

Snapchat'ten Android'e Yeni Ana Ekran Özelliği

Facebook'un Bitirmeye Çalıştığı Snapchat, 500 Milyon İndirmeye Ulaştı!