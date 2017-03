Steam'de Bu Hafta Sonu Killing Floor 2 Ücretsiz, GTA 5, RE 7 ve Ubisoft Oyunları İndirimde

Zaman zaman bize belli oyunları ücretsiz olarak oynayabilme imkanı veren Steam Hafta Sonu Fırsatı kampanyalarında bu hafta Killing Floor 2 ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor. Online altyapıya sahip bir FPS oyunu olan Killing Floor 2'de oyuncular birlikte dalga dalga üzerlerine saldıran zombilere ve yaratıklara karşı savaşmaktayız. Heyecan dolu anlar yaşayabileceğiniz Killing Floor 2'nin grafikleri de bir hayli başarılı.

2015'te PC üzerinde çıkış yapan GTA 5 ise yüzde 50'lik bir indirim ile satışta. Kampanya boyunca GTA 5'i 89.50 TL'ye satın alabilirsiniz. Geçtiğimiz Ocak ayında çıkış yapan ve büyük beğenimizi kazanan Resident Evil 7 ve Resident Evil serisinin diğer oyunları da indirimde.

Eğer Ubisoft tarafından yayınlanmış olan Rainbow Six Siege, The Division, Far Cry Primal ve diğer Far Cry oyunları, Assassin's Creed Syndicate ve diğer Assassin's Creed oyunlarını indirimli olarak satın almak isterseniz Ubisoft geliştirici indirimi dahilindeki oyunlara göz atabilirsiniz. Ubisoft geliştirici indiriminde onlarca farklı Ubisoft oyununda da indirim yapılmakta.

İnidirimdeki oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

- Killing Floor 2 - Ücretsiz hafta sonu + kampanya boyunca yüzde 50 indirim - 24.50 TL

- GTA 5 - 89.50 TL

- Resident Evil 7 - 135 TL

- Resident Evil Revelations - 13.80 TL

- Resident Evil Revelations 2 - 1.56 TL

- Resident Evil HD Remaster - 20 TL

- Resident Evil 0 HD Remaster - 20 TL

- Resident Evil 6 - 22.05 TL

- Resident Evil 5 - 14 TL

- Resident Evil 4 - 19.42 TL

- The Division - 89.50 TL

- Rainbow Six Siege - 65 TL

- Watch Dogs 2 - 106.20 TL

- For Honor - 149.40 TL

İndir For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu

- Steep - 90 TL

İndir Steep Ekstrem Spor Oyunu

- Assassin's Creed Syndicate - 65 TL

- Far Cry Primal - 65 TL

- The Crew - 34.49 TL

- Metro Redux Bundle - 9.80 TL

- İndirimdeki bütün Ubisoft oyunları:

