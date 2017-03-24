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TamindirHaberOyunSteam'de Bu Hafta Sonu Killing Floor 2 Ücretsiz, GTA 5, RE 7 Ve Ubisoft Oyunları İndirimde

Steam'de Bu Hafta Sonu Killing Floor 2 Ücretsiz, GTA 5, RE 7 ve Ubisoft Oyunları İndirimde

Steam'de Bu Hafta Sonu Killing Floor 2 Ücretsiz, GTA 5, RE 7 ve Ubisoft Oyunları İndirimde

Zaman zaman bize belli oyunları ücretsiz olarak oynayabilme imkanı veren Steam Hafta Sonu Fırsatı kampanyalarında bu hafta Killing Floor 2 ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor. Online altyapıya sahip bir FPS oyunu olan Killing Floor 2'de oyuncular birlikte dalga dalga üzerlerine saldıran zombilere ve yaratıklara karşı savaşmaktayız. Heyecan dolu anlar yaşayabileceğiniz Killing Floor 2'nin grafikleri de bir hayli başarılı.

2015'te PC üzerinde çıkış yapan GTA 5 ise yüzde 50'lik bir indirim ile satışta. Kampanya boyunca GTA 5'i 89.50 TL'ye satın alabilirsiniz. Geçtiğimiz Ocak ayında çıkış yapan ve büyük beğenimizi kazanan Resident Evil 7 ve Resident Evil serisinin diğer oyunları da indirimde.

Eğer Ubisoft tarafından yayınlanmış olan Rainbow Six Siege, The Division, Far Cry Primal ve diğer Far Cry oyunları, Assassin's Creed Syndicate ve diğer Assassin's Creed oyunlarını indirimli olarak satın almak isterseniz Ubisoft geliştirici indirimi dahilindeki oyunlara göz atabilirsiniz. Ubisoft geliştirici indiriminde onlarca farklı Ubisoft oyununda da indirim yapılmakta.

İnidirimdeki oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

- Killing Floor 2 - Ücretsiz hafta sonu + kampanya boyunca yüzde 50 indirim - 24.50 TL

İndir
Killing Floor 2
Killing Floor 2 Online FPS Oyunu

- GTA 5 - 89.50 TL

İndir175.36 MB
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5

- Resident Evil 7 - 135 TL

İndir
Resident Evil 7
Resident Evil 7 Korku Oyunu

- Resident Evil Revelations - 13.80 TL

İndir
Resident Evil Revelations
Resident Evil Revelations Survival Horror Türünde Korku Oyunu

- Resident Evil Revelations 2 - 1.56 TL

İndir
Resident Evil Revelations 2
Resident Evil Revelations 2 Korku Oyunu

- Resident Evil HD Remaster - 20 TL

İndir
Resident Evil HD Remaster
Resident Evil HD Remaster Hayatta Kalma Tabanlı Korku Oyunu

- Resident Evil 0 HD Remaster - 20 TL

İndir
Resident Evil 0 HD Remaster
Resident Evil 0 HD Remaster Survival Horror Türünde Korku Oyunu

- Resident Evil 6 - 22.05 TL

İndir
Resident Evil 6
Resident Evil 6 Survival Horror Türünde Korku Oyunu

- Resident Evil 5 - 14 TL

İndir
Resident Evil 5
Resident Evil 5 Korku Oyunu

- Resident Evil 4 - 19.42 TL

İndir
Resident Evil 4
Resident Evil 4 Korku Oyunu

- The Division - 89.50 TL

İndir
Tom Clancy’s The Division
Tom Clancy’s The Division TPS Aksiyon Oyunu

- Rainbow Six Siege - 65 TL

İndir
Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege Yüksek Kaliteli FPS Oyunu

- Watch Dogs 2 - 106.20 TL

İndir
Watch Dogs 2
Watch Dogs 2 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- For Honor - 149.40 TL

İndir
For Honor
For Honor Orta Çağ Temalı Aksiyon Oyunu

- Steep - 90 TL

İndir
Steep
Steep Ekstrem Spor Oyunu

- Assassin's Creed Syndicate - 65 TL

İndir
Assassin`s Creed Syndicate
Assassin`s Creed Syndicate Açık Dünya Aksiyon Oyunu

- Far Cry Primal - 65 TL

İndir
Far Cry Primal
Far Cry Primal Açık Dünya Tabanlı FPS Oyunu

- The Crew - 34.49 TL

İndir
The Crew
The Crew MMO Yarış Oyunu

- Metro Redux Bundle - 9.80 TL

http://store.steampowered.com/sub/44169/

- İndirimdeki bütün Ubisoft oyunları:

http://store.steampowered.com/search/?publisher=Ubisoft

Resident Evil 7 İncelemesi

Watch Dogs 2 İnceleme

For Honor İncelemesi

Metro: Last Light İncelemesi

Resident Evil: Revelations İncelemesi

Resident Evil 6 PC İncelemesi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 24.03.2017

Steam'de Bu Hafta Sonu Killing Floor 2 Ücretsiz, GTA 5, RE 7 ve Ubisoft Oyunları İndirimde İçin Yorum Yaz

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