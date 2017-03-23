Super Mario Run Android Sürümü Çıktı, Hemen İndirin!

Birkaç ay önce iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler için yayınlanan Super Mario Run nihayet Android için de yayınlandı. Super Mario Run Android sürümüyle birlikte Android kullanıcıları da yeni nesil Mario oyununu oynama keyfini kendi tablet ve akıllı telefonları üzerinde yaşayabilecekler. Super Mario Run Android sürümü de tıpkı oyunun iOS sürümü gibi ücretsiz olarak indirilebiliyor. Fakat bu ücretsiz sürüm oyunun sadece belli bir kısmını kapsıyor. Oyunun tamamını açabilmeniz için 34.99 TL gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Super Mario Run Android sürümünü indirebilmek için cihazınızın Android 4.2 işletim sistemine sahip olması gerekmekte. Android için yayınlanan sürüm 2.0.0 beraberinde Mario haricinde dört farklı renkteki Yoshi kahramanları da içeriyor.

Bir sonsuz koşu oyunu olan Super Mario Run, klasik Super Mario oyunlarıyla karşılaştırıldığında bizde biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Oyun orijinal Mario oyunlarıyla kıyaslandığında bir hayli kolay. Bu nedenle zorlu bir oyun tecrübesi bekliyorsanız Super Mario Run beklentilerinizi karşılamayabilir.

Super Mario Run Android sürümünü bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz. Ana indirme bağlantımızı kullanarak oyunu Google Play üzerinden indirebilir, alternatif indirme bağlantımızı kullanarak Super Mario Run APK indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

Super Mario Run 78 Milyon İndirmeye Ulaştı