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Tap
TamindirMobilSosyal MedyaTap - IOS Için Sosyal Medya Uygulaması

Tap

(iOS)
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55 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tap
Tap
Tap
Tap
Tap

Hikayeler okuyabiliyor ve kendi hikayenizi yazabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 32 dakika önce

Tap, iOS işletim sistemine sahip mobil ciihazlarınızda hikayeler okuyabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Birbirinden ilginç hikayeler okuyabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz bir uygulama olan Tap ile çok eğleniyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve hikayeler paylaşabileceğiniz harika bir sosyal medya uygulaması olan Tap, zevkli dakikalar geçirme imkanı sunuyor. Arkadaşlarınızın hikayelerini takip edebileceğiniz ve ilginç hikayeler okuyabileceğiniz Tap ile bağımlılık yaşayabiliyorsunuz. Özellikle okumayı sevenlerin telefonunda olması gereken Tap ile ilginç, komik, korkunç ve daha pek çok türde hikayeler takip edebiliyorsunuz. Snapchat, Bitmoji ve Hooked gibi uygulamar ile aynı mantığı kullanan Tap uygulaması, bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. 

Kolay kullanıma ve basit bir arayüze sahip olan uygulama ile can sıkkınlığınızı giderebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Tap mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.

Tap uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Wattpad.com
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