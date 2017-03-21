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Tarihte Bugün: İlk Tweet Atıldı

Tarihte Bugün: İlk Tweet Atıldı

Günümüzden tam 11 yıl önce, 21 Mart 2006 tarihinde Twitter üzerindeki ilk tweet paylaşılmıştı. Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey, yeni sosyal medya servisleri Twitter'ı kullanıma açarken bir test mesajı niteliğindeki "inviting coworkers" mesajını Twitter üzerinden yayınlayarak sistemin çalıştığını onaylamıştı. Bu tweet, ilk başta doğal olarak kimsenin dikkatini çekmemişti; fakat günümüzde 3.630 beğeni ve 5.033 retweet almış durumda.

Sadece 140 karakterlik mesajların paylaşılabildiği Twitter'ın günümüzün en yaygın kullanılan sosyal medya servisleri arasına girmesi gerçekten de beklenmedik bir başarı. Geçtiğimiz Şubat ayında Twitter'da toplamda 1.3 milyar kayıtlı Twitter kullanıcısı olduğu raporlanmıştı. Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı ise 319 milyon civarındaydı.

Twitter'ın seneler içerisinde artan kullanıcı sayısı, firmaların ve ünlülerin bu sosyal medya servisinin farkına varmasını sağlamıştı. Firmalar müşteri hizmetleri ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek için Twitter'ı tercih etmişti. Ünlüler ise fikirlerini, duyurularını ve video/fotoğraf gibi medyalarını paylaşarak Twitter'a daha çok kullanıcı çekmişti.

Jack Dorsey'in paylaştığı ilk tweet burada:

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir2 MB
Twitter Windows-phone
Twitter Windows-phone Windows Phone için Twitter Uygulaması

Milyonlarca Twitter Hesabının 'Bot' Olduğu Açıklandı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 21.03.2017

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