Bilgisayarımızda bulunan dosyaları kopyalarken veya bir yere taşırken bu işlemin uzun sürmesi can sıkıntısına yol açabilir. İşte böyle bir durumda konuya odaklı olarak geliştirilen TeraCopy programı dosya kopyalama ve taşıma işlemlerinin hızını en yükseğe çıkararak bizlere birçok avantaj sağlıyor.

Dosyaları daha hızlı kopyalayın. TeraCopy dinamik olarak ayarlanmış tamponlar kullanarak araştırma zamanını düşürüyor. Böylece iki fiziksel sabit disk arasındaki dosya transferi hızlanmış oluyor.

TeraCopy dinamik olarak ayarlanmış tamponlar kullanarak araştırma zamanını düşürüyor. Böylece iki fiziksel sabit disk arasındaki dosya transferi hızlanmış oluyor. Dosya transferlerini duraklatma ve devam ettirme. Kopyalama işlemlerini dilediğiniz zaman tek bir tuklama ile durdurabilir ve sistem kaynaklarını boşaltarak daha sonra dosya transferine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Kopyalama işlemlerini dilediğiniz zaman tek bir tuklama ile durdurabilir ve sistem kaynaklarını boşaltarak daha sonra dosya transferine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hata geri dönüşümü. Herhangi bir kopyalama hatasına karşılık TeraCopy dosyaları birçok kez dener ve halledilemeyecek bir sorunla karşılaştığında hatalı dosyayı atlayarak tüm transfer işleminin bozulmasını engeller

Herhangi bir kopyalama hatasına karşılık TeraCopy dosyaları birçok kez dener ve halledilemeyecek bir sorunla karşılaştığında hatalı dosyayı atlayarak tüm transfer işleminin bozulmasını engeller İnteraktif dosya listesi. TeraCopy başarısız dosya transferlerini size gösterir ve problemi çözmeniz için gerekli imkanı sağlar. Ayrıca bozuk dosyaları tekrar kopyalayabilme olanağı tanır.

TeraCopy başarısız dosya transferlerini size gösterir ve problemi çözmeniz için gerekli imkanı sağlar. Ayrıca bozuk dosyaları tekrar kopyalayabilme olanağı tanır. Entegrasyon ve Unicode desteği. TeraCopy Windows Gezgini içerisindeki kopyalama ve taşı fonksiyonları ile yer değiştirebilir ve normal işlemleri bile onun üzerinden yapmanızı sağlayabilir. Ayrıca tam Unicode desteği sağlar.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.