TeraCopy3.0
Bilgisayarımızda bulunan dosyaları kopyalarken veya bir yere taşırken bu işlemin uzun sürmesi can sıkıntısına yol açabilir. İşte böyle bir durumda konuya odaklı olarak geliştirilen TeraCopy programı dosya kopyalama ve taşıma işlemlerinin hızını en yükseğe çıkararak bizlere birçok avantaj sağlıyor.
- Dosyaları daha hızlı kopyalayın. TeraCopy dinamik olarak ayarlanmış tamponlar kullanarak araştırma zamanını düşürüyor. Böylece iki fiziksel sabit disk arasındaki dosya transferi hızlanmış oluyor.
- Dosya transferlerini duraklatma ve devam ettirme. Kopyalama işlemlerini dilediğiniz zaman tek bir tuklama ile durdurabilir ve sistem kaynaklarını boşaltarak daha sonra dosya transferine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- Hata geri dönüşümü. Herhangi bir kopyalama hatasına karşılık TeraCopy dosyaları birçok kez dener ve halledilemeyecek bir sorunla karşılaştığında hatalı dosyayı atlayarak tüm transfer işleminin bozulmasını engeller
- İnteraktif dosya listesi. TeraCopy başarısız dosya transferlerini size gösterir ve problemi çözmeniz için gerekli imkanı sağlar. Ayrıca bozuk dosyaları tekrar kopyalayabilme olanağı tanır.
- Entegrasyon ve Unicode desteği. TeraCopy Windows Gezgini içerisindeki kopyalama ve taşı fonksiyonları ile yer değiştirebilir ve normal işlemleri bile onun üzerinden yapmanızı sağlayabilir. Ayrıca tam Unicode desteği sağlar.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
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5- TeraCopy 2.3 için m izci dedi ki;
Mükemmel
Herhangi bir nedenle yarıda kesilen klasör kopyalamalarında eski klasörleri silmeden kalan dosyaları ekleme, aynı adda dosya varsa isteğe göre üzerine yaz, ad değiştir, atla seçenekleri
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3- TeraCopy 2.3 için Arif dedi ki;
en büyük artısı sıraya koyma olayı, bir de hata da atlayıp devam edebilme. Ancak bence çok eklenecek nokta var. Mesela kopyalamaya başlar başlamaz, eşleşme olursa değiştirme, atla vb. seçenekleri baştan belirleyebilmeliyiz. bunun dışında hız olarak bir artısı yok. zira hızda temel etken disk.Artı Yönleri: sıraya koyma, hata da atlama, durdur devam et Eksi Yönleri: baştan kural koyamama, 3.0 beta sürümü kötü, yazma hızına katkısı yok
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TeraCopy 2.3 için e.sarı dedi ki;
evet tek dosya kopyalıyorsanız farkı anlamazsınız. fakat çoklu dosyaları aynı anda kopyalarsanız fark edersiniz.
örnek olarak
a klasöründen b klasörüne 3-5 dk sürecek bir dosya kopyalayın.
bunu yaparken c klasöründen d klasörüne yine 3-5dk sürecek kopyalama başlatın.
daha da ekleyin e klasöründen f klasörüne.
sonra da g klasöründen h klasörüne kopyalama işlemini diğer işlemler bitmeden yapın.
bunu windowsun kendisi ile ve teracopy ile deneyin. windows kitlenecektir. teracopy bunları sıralayarak avantaj sağlamaktadır. böyle çoklu kopyalamalarda durdurmayı kullanarak önce kopyalanmasını istediğiniz dosyaya öncelik sağlayabilirsinizArtı Yönleri: durdurma devam etme, çoklu kopyalamada sıralama avantajı, okumada sıkıntı olan dosyaları atlama, Eksi Yönleri: yok.
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TeraCopy 2.3 için Ziyaretçi dedi ki;
kopyalama veya taşımada gram hız artışı yok
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TeraCopy 2.3 için atilla dedi ki;
bence gereksiz bir program tek avantajı durdura bilmek
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 173 / 140,313
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win2000/Win8.1
- Üretici:
- Code Sector
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