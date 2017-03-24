?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiTHY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme

THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme

THY'den misilleme

21 Mart'ta ABD, 10 İslam ülkesinin havaalanlarına "teknolojik cihazlar yasağı getirmişti. Bu yasakla beraber, Trump yönetimi, İslam ülkelerinden gelen uçuşlara yeni bir yasak daha uygulamaya başladı. Yeni uygulamayla Atatürk Havalimanı da dahil belli İslam ülkeleri havaalanlarından kalkan uçuşların yolcu kabinlerinde tablet, dizüstü bilgisayar ve benzeri kişisel elektronik cihazlar bulundurulamayacaklardı.

Hürriyet gazetesinin "son dakika" başlıklı bugünkü raporuna göre, pazardaki üstünlüğünü kaybetmek istemeyen THY, tüm yolcularına bedava internet sunmak için harekete geçti. THY’nin kıtalararası uçuşlarda ekonomi sınıfına ücretli olarak sunduğu internet hizmetini “bedava” yapmak için çalışmalara başladığı konuşuluyor.

THY yetkilileri, “Türkiye’den Amerika’ya yapılan uçuşlarda ekonomi sınıfı için 1 saati 9.99, 24 saati ise 14.99 dolar olan Wi-Fi hizmetini tüm yolculara bedava sunmak için çalışmalar yapılıyor. Burada asıl olan internetin yavaşlamaması. Tüm yolcuların bu hizmeti kesintisiz ve en iyi şekilde alabilmesi. Eğer bu hizmet kusursuz bir şekilde çalışırsa THY, yolcu kaybetmez aksine arttırır” diye açıklamalarda bulundular. Türk Hava Yolları (THY), yolcuların uçuş sırasında da iletişim kurulabilmesini sağlamak için 2012 yılında yüksek hızlı wifi interneti hizmete açmıştı. THY’nin elektronik cihaz yasağına karşı bir diğer planı da ‘her yolcuya tablet’ uygulamasını  hayata geçirmek.

İndir6 MB
Turkish Airlines Windows-phone
Turkish Airlines Windows-phone Windows Phone için Resmi Türk Hava Yolları Uygulaması

İndir20 MB
Turkish Airlines Android
Turkish Airlines Android Android için Türk Hava Yolları Uygulaması

İndir14.1 MB
Turkish Airlines iOS
Turkish Airlines iOS iOS için Türk Hava Yolları Resmi Uygulaması

ABD, İstanbul Atatürk Havalimanından Gelen Uçuşlara Teknolojik Yasak Koydu

Trump'ın Kararından Sonra Teknoloji Devleri Endişeli

Editöre Yaz:
Yazar: - 24.03.2017

THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı Kim Kardashian West, Facebook Messenger üzerinde size günlük yaşamla ilgili sorular soran, oyunlar oynayan özellikle de Kim Kardashian: Hollywood…
4 Yaşındaki Çocuk iPhone Güvenliğini Aştı Annesini Kurtardı 4 Yaşındaki Çocuk iPhone Güvenliğini Aştı Annesini KurtardıiPhone için geliştirilen TouchID sistemi telefon güvenliği için biçilmiş kaftan, ancak acil durumlarda telefona başkaları tarafından ulaşılabilmesini… WikiLeaks, CIA'in iPhone ve MacBook'ları Nasıl Hacklediğini Açıkladı WikiLeaks, CIA'in iPhone ve MacBook'ları Nasıl Hacklediğini AçıkladıWikiLeaks'in tüm dünyada ses getiren "CIA elektronik cihazlar hack raporu", yeni belgelerle daha da önem kazanmaya başladı. 8 Mart'ta WikiLeaks,…
Apple, Workflow İsimli Uygulamayı Satın Aldı Microsoft ve Toyota, İnternete Bağlı Arabalar İçin Anlaştılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ