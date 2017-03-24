THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme

21 Mart'ta ABD, 10 İslam ülkesinin havaalanlarına "teknolojik cihazlar yasağı getirmişti. Bu yasakla beraber, Trump yönetimi, İslam ülkelerinden gelen uçuşlara yeni bir yasak daha uygulamaya başladı. Yeni uygulamayla Atatürk Havalimanı da dahil belli İslam ülkeleri havaalanlarından kalkan uçuşların yolcu kabinlerinde tablet, dizüstü bilgisayar ve benzeri kişisel elektronik cihazlar bulundurulamayacaklardı.

Hürriyet gazetesinin "son dakika" başlıklı bugünkü raporuna göre, pazardaki üstünlüğünü kaybetmek istemeyen THY, tüm yolcularına bedava internet sunmak için harekete geçti. THY’nin kıtalararası uçuşlarda ekonomi sınıfına ücretli olarak sunduğu internet hizmetini “bedava” yapmak için çalışmalara başladığı konuşuluyor.

THY yetkilileri, “Türkiye’den Amerika’ya yapılan uçuşlarda ekonomi sınıfı için 1 saati 9.99, 24 saati ise 14.99 dolar olan Wi-Fi hizmetini tüm yolculara bedava sunmak için çalışmalar yapılıyor. Burada asıl olan internetin yavaşlamaması. Tüm yolcuların bu hizmeti kesintisiz ve en iyi şekilde alabilmesi. Eğer bu hizmet kusursuz bir şekilde çalışırsa THY, yolcu kaybetmez aksine arttırır” diye açıklamalarda bulundular. Türk Hava Yolları (THY), yolcuların uçuş sırasında da iletişim kurulabilmesini sağlamak için 2012 yılında yüksek hızlı wifi interneti hizmete açmıştı. THY’nin elektronik cihaz yasağına karşı bir diğer planı da ‘her yolcuya tablet’ uygulamasını hayata geçirmek.

ABD, İstanbul Atatürk Havalimanından Gelen Uçuşlara Teknolojik Yasak Koydu

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