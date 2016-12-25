Türk Kullanıcılara Özel Emojiler Geldi

Türk bir yazılımcı tarafından iOS için geliştirilen Emojum isimli uygulama, Türk kültürüne ait ögeleri klavyelerimize getirdi. Uygulama ile birlikte iPhone ve iPad kullananlar, çay bardağı ve nazar boncuğu gibi emojileri kullanabilir hale geldiler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yaşayan 31 yaşındaki Türk girişimci Deniz Hotamışgil, Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesini geliştirdi. "Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor", diyen Hotamışgil, Türk halkının önemli bir isteğini cevapladıklarını da belirtti.

İçecek, yer, araç-gereç gibi 10 farklı kategorinin bulunduğu uygulamada, 450'den fazla Türkiye'ye ait emoji bulunuyor. Bunların bir kısmı uygulama ile birlikte gelirken, bir kısmını da daha sonra satın almanız istenebiliyor. Ayrıca "Türk yazılımcılara kapılarımız açık, ayrıca mizahi içerikleri de bekliyoruz" diyen Hotamışgil, ABD'de yazılım konusunda iş arayanlara müjdeyi verirken, uygulamanın gelişeceğini de belirtmiş oldu.

"Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye'de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, 'Emojum' yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli 'Emojum' hepimizin klavyesi", şeklinde açıklamalarına devam eden geliştirici, sadece Türk kullanıcıların da değil; başka ülkelerden kişilerin de nazar boncuğu emojisini çokça tercih ettiklerini söyledi.

Emojum Nasıl Yüklenir?

Öncelikle hemen aşağıda yer alan indirme butonuna basarak, uygulamayı iOS tabanlı mobil cihazınıza indirmeniz gerekiyor. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Ayarlar>Genel>Klavye>Klavyeler>Yeni Klavye Ekle seçeneğini bulduktan sonra ekranın hemen altında Emojum yazısını göreceksiniz. Emojum yazısına basmanızla birlikte yeni klavyeniz aktif olacak ve istediğiniz kişilere nazar boncuğu gönderip, ince belli bardakta çay ile "çay koy geliyoruz" mesajı verebileceksiniz.

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