Yazılım Haberleri

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Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Ne Durumda? (2021)

Türkiye'de yazılımcı maaşları ne kadar? Coolever ekibi tarafından yapılan bir araştırma, merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, Yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.