Yazılım Haberleri

WhatsApp Kaybolan Fotoğraf Özelliği İlk Kez Görüntülendi
WhatsApp kaybolan fotoğraf özelliği bir süredir iddia seviyesinde biliniyordu. Mart ayında çıkan ilk haberlerde, mesajlaşma uygulamasının yeni fotoğraf gönderme özelliği alacağı dile getirilmişti.
LinkedIn Kullanıcılarının Verileri Çalındı!
Dünyanın en popüler sosyal iş ağı platformu LinkedIn, kullanıcıları şaşkınlığa uğratacak boyutta bir veri sızıntısı ile gündeme geldi.
Microsoft Office Tasarımı Baştan Aşağı Yenilendi
Microsoft Office tasarımı yenilendi. Microsoft Office, Windows 11 için yeni bir tasarım ve 64-bit Arm sürümü alıyor.
Windows 11 Geliştirici Ön İzleme Sürümü 1 Yayınlandı!
Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte Windows 11 Geliştirici Ön İzleme Sürümü 1 resmi olarak yayınlandı.
Windows 11 Ücretsiz Yükseltme İçin Tarih Verildi!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 ücretsiz yükseltme ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.
Windows 11'de Olmayacak Özellikler Belli Oldu
Microsoft, Windows 11'de olmayacak özellikleri paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni işletim sisteminde birçok Windows 10 özelliği olmayacak.
WhatsApp Yeni Özellikler Üzerine Çalışıyor: Çoklu Cihaz Desteği Yolda!
Son dönemlerde çeşitli sancılar yaşayan ve aldığı kararlar ile dünya genelinde yüz binlerce kullanıcı kaybeden WhatsApp, tüm bu açıkları yeni özelliklerle birlikte kapatmaya odaklanıyor.
Microsoft, Windows 11'de Steam'i Mağazasına Eklemeyi Planlıyor
Microsoft, Windows 11 ile Steam gibi büyük kullanıcı topluluklarına yönelik hizmet veren mağazaları kendi mağazasına ekleyerek kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayabilir.
Ankara B. Belediyesi Ücretsiz Yazılım Kursları Başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz yazılım kursları ile herkese yazılım öğrenme imkanı sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurusunu yaptığı yazılım kursları arasında internet programcılığından Python derslerine kadar çeşitli konular bulunuyor.
Windows 11 ile Android Uygulaması Çalıştırabileceksiniz!
Microsoft tarafından dün akşam saatlerinde resmi olarak duyurulan Windows 11, sunduğu çeşitli özelliklerle şimdiden milyonlarca kullanıcının beğenisini kazanmayı başardı.
Ashampoo WinOptimizer 2021 Ücretsiz Oldu!
Bilgisayarınızın performansını artırmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan birisi olan Ashampoo WinOptimizer 2021 ücretsiz oldu.
Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Ne Durumda? (2021)
Türkiye'de yazılımcı maaşları ne kadar? Coolever ekibi tarafından yapılan bir araştırma, merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, Yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.
Windows 11 Performansı Test Edildi (Video)
Windows 11 performansının ne durumda olduğunu merak eden bir YouTuber, test gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test, yeni işletim sisteminin sunduğu hız hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor.
Windows 7 ve 8.1 Kullanıcılarına Ücretsiz Windows 11 Fırsatı
Eğer hala Windows 7 veya Windows 8.1 kullanan biriyseniz, ücretsiz Windows 11 haberi hoşunuza gidecek. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Windows 11 tasarımını beğendiyseniz, yeni işletim sistemine geçiş yapmak için okumaya devam edin.
Honor, Google Servislerini Kullanmaya Devam Edecek!
Geçtiğimiz aylarda Huawei ile bağlarını koparan Honor, yaptığı açıklamalarla birlikte yakın zamanda akıllı telefonlarında ve tabletlerinde GMS (Google Mobile Services) kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.