UNICEF Türkiye'nin Sosyal Mesajını Türk Kullanıcılar Anlayamadı

UNICEF, çocuk evliliklerinin engellenmesi ve kız çocuklarının eğitime devam etmesi için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklar 18 yaşından önce evlendirilmemeli, her çocuk, çocukluğunu yaşamalı ve eğitimine devam etmeli diyen kuruluş, kızların kendi geleceklerinde söz hakkı olmalı diyerek bir kampanya başlattı. "Kızlara Söz Ver" isimli kampanya için yapılan imza kampanyasında ise bize hiç yakışmayan bir durum yaşandı.

Instagram aracılığıyla kullanıcılara yollanan sponsorlu bir gönderide, çocuk gelinlere dikkat çekmek amacıyla bir sosyal mesaj kullanıldı. Görselde, "Ahmet 32, karısı Leyla ise 14 yaşındadır. İkisinin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır?" diye bir soru yer alıyordu. Biraz düşününce, mesaj gayet net değil mi? Leyla 14 yaşında...

Bu paylaşıma gelen cevaplar, bizim sosyal medya kullanımımıza dair çok çarpıcı sonuçları ortaya koyuyor. Kabul edelim, bu mecraları birçoğumuz bilinçsiz kullanıyoruz ve ne yaptığımızın farkında değiliz. Bu konuya doğrudan bir matematik problemi gibi yaklaşan insanlarımız var. Post-modern insanın en büyük problemi bu sanırım; elimizin altında her türlü bilgi var ama gerçeğin bir hükmü kalmadı. Sadece tüketerek bir yere varamayız, olaylara gelişigüzel yaklaşamayız. Farkında olmak gerek, bunun gibi değil:

UNICEF Nedir?

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

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