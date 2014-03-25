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VPN Unlimited
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VPN Unlimited

3.7 (Windows)
VPN Unlimited İndir Hemen İndir

31.17 MB
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5

7 Kullanıcı: 4.2/5

4.2
VPN Unlimited
VPN Unlimited
VPN Unlimited
VPN Unlimited
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 4 dakika önce

VPN Unlimited kullanıcılara engelli sitelere giriş yapma ve internette anonim gezinti yapabilme imkanı tanıyan bir VPN servisidir.

Özellikle ülkemizde sık yaşanan internet engellerini aşma ve yasaklı sitelere giriş yapma amacıyla kullanabileceğiniz VPN Unlimited sayesinde internet trafiğiniz yurt dışındaki başka bir bilgisayara yönlendirilmektedir. Bu sayede internete farklı bir coğrafi konumdan bağlanıyormuşsunuz gibi internette özgürçe dolaşabilirsiniz.

Ayrıca mobil cihazlarınız üzerinde ücretsiz VPN seçeneği için aşağıda yer alan uygulamaları da deneyebilirsiniz.

İndir12 MB
VPN Unlimited Android
VPN Unlimited Android Android için VPN Uygulaması

İndir43 MB
VPN Unlimited iOS
VPN Unlimited iOS iPhone ve iPad İçin Güvenli VPN Uygulaması

VPN Unlimited kullanıcılara kişisel bilgi güvenliklerini sağlama imkanı da veriyor. Uygulama gerçek IP adresiniz üzerinden yaptığınız veri alışverişini farklı bir bilgisayara yönlendirdiği için gerçek IP adresininz internet siteleri tarafından takip edilemiyor. Bu sayede kimlik hırsızlığından korunarak anonim gezinti yapabiliyoruz.

VPN Unlimited kolayca kullanılabilmekte. Programı kullanmak için ilk aşamada bir hesap yarattıktan sonra sihirbaz tabanlı arayüz size adım adım eşlik ediyor. Program uygun VPN ayarlarını tek bir tıklamayla yapabiliyor ve size sadece internete bağlanacağınız farklı coğrafi konumdaki sunucuyu seçmek kalıyor. Sağladığı bu kolay kullanım yönüyle Hotspot Shield VPN ve Zenmate alternatifi olarak kullanılabilecek programlar arasında yer alıyor.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
1,742 / 310,667
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Simplex Solutions Inc

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