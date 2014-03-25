VPN Unlimited3.7 (Windows)
VPN Unlimited kullanıcılara engelli sitelere giriş yapma ve internette anonim gezinti yapabilme imkanı tanıyan bir VPN servisidir.
Özellikle ülkemizde sık yaşanan internet engellerini aşma ve yasaklı sitelere giriş yapma amacıyla kullanabileceğiniz VPN Unlimited sayesinde internet trafiğiniz yurt dışındaki başka bir bilgisayara yönlendirilmektedir. Bu sayede internete farklı bir coğrafi konumdan bağlanıyormuşsunuz gibi internette özgürçe dolaşabilirsiniz.
Ayrıca mobil cihazlarınız üzerinde ücretsiz VPN seçeneği için aşağıda yer alan uygulamaları da deneyebilirsiniz.
VPN Unlimited kullanıcılara kişisel bilgi güvenliklerini sağlama imkanı da veriyor. Uygulama gerçek IP adresiniz üzerinden yaptığınız veri alışverişini farklı bir bilgisayara yönlendirdiği için gerçek IP adresininz internet siteleri tarafından takip edilemiyor. Bu sayede kimlik hırsızlığından korunarak anonim gezinti yapabiliyoruz.
VPN Unlimited kolayca kullanılabilmekte. Programı kullanmak için ilk aşamada bir hesap yarattıktan sonra sihirbaz tabanlı arayüz size adım adım eşlik ediyor. Program uygun VPN ayarlarını tek bir tıklamayla yapabiliyor ve size sadece internete bağlanacağınız farklı coğrafi konumdaki sunucuyu seçmek kalıyor. Sağladığı bu kolay kullanım yönüyle Hotspot Shield VPN ve Zenmate alternatifi olarak kullanılabilecek programlar arasında yer alıyor.
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5- VPN Unlimited 3.1.5 için Bedirhan Serdar dedi ki;
Beğendim gerçekten 10 üzerinden bi 9'u hakediyor :DArtı Yönleri: Her Ülkeye bağlanabiliyorum özgürce :D Eksi Yönleri: 1 gün sonra para istiyor :(
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5- VPN Unlimited 3.1.5 için MitiSen dedi ki;
Arkadaşlar program iyi güzel fakat işim bittikten sonra programı kapattığım zaman chrome kendi kendine kapanıyor.Açıyorum tekrar kapanıyor.Program açıkken bir sıkıntı yok.Programı sildim gene aynı sorun.Chrome silip tekrar yükledim gene aynı sorun.Yardımcı olursanız sevinirim.
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VPN Unlimited 3.1.5 için Berk Altay dedi ki;
Artıları çok,eksisi yok.Gayet güzel bir program,virüs yok bişey yok.Öneririm youtube vs giremeyenler için..Artı Yönleri: VPN ' nin hakkını veriyor Eksi Yönleri: -
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5- VPN Unlimited 3.1.5 için Alican dedi ki;
OO HARBİDEN İŞE YARADI TEŞEKKÜRLER
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5- VPN Unlimited 3.1.5 için OOKOAd Soyad dedi ki;
BU ŞEY NETİDE HIZLANDIRIYOR :D
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Cevap yazan: kanarya7010aksine vpn programları hızı düsürür1 Ocak 2017 Pazar - 03:11:35 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1,742 / 310,667
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Simplex Solutions Inc
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